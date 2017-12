Directorul CJAS Constanţa şi-a întocmit declaraţia de avere

Printr-o hotărîre de Guvern s-a decis ca posturile preşedinţilor-directori ai caselor de sănătate să fie scoase la concurs. Acest lucru va fi posibil, însă, numai după realizarea noilor indicatori de performanţă din contractul de management. Ocuparea postului de director general se va face prin concurs şi acesta se numeşte prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru un mandat de patru ani. Concursul pentru ocuparea postului de director general va fi organizat de către CNAS, avînd la bază şi un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS. Cel mai probabil, pe 10 februarie, cei care doresc să devină directori ai Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate vor susţine concursul pentru ocuparea funcţiei. Mandatele preşedinţilor-directori generali la nivelul caselor de asigurări de sănătate aflate în derulare încetează la data intrării în vigoare a noilor indicatori de performanţă generali şi specifici aprobaţi prin ordin al preşedintelui CNAS. Preşedintele CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a decis să nu renunţe la postul său şi se pregăteşte intens pentru concurs. “În februarie voi susţine examenul. Este o materie destul de stufoasă, atipică pentru un medic, dar m-am obişnuit să studiez legislaţia şi diferitele norme, aşa că nu cred că va fi foarte greu. Nu ştiu dacă voi avea vreun contracandidat”, a declarat directorul CJAS, dr. Liviu Mocanu. Între CNAS şi preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se va încheia un contract de management pentru un mandat de patru ani. Contractul va conţine indicatori de performanţă generali şi specifici, are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil, iar modelul acestuia se avizează de Consiliul de administraţie al CNAS. Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate are obligaţia de a depune declaraţia de interese şi declaraţia de avere la numirea în funcţie şi anual, în condiţiile legii. “Am făcut deja declaraţia de avere. Deţin un teren de 400 de metri pătraţi, în concesiune, la Techirghiol, dar nu am început construcţia casei. Am un apartament în Mangalia, un cont în bancă de 14.000 de euro şi un autoturism marca Citroen C3 luat în leasing şi care, de fapt, aparţine soţiei mele”, a declarat dr. Liviu Mocanu. Mai mult decît atît, directorul CJAS Constanţa a declarat că salariul său net este de 7.500 de lei pe lună şi că, în medie, realizează anual în jur de 80.000 de lei, deoarece primeşte destul de frecvent şi prime.