Directorul Siloport „încasează” amenda maximă din partea Gărzii de Mediu!

Angajaţii Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au verificat reclamaţia depusă în urmă cu două zile de conducerea firmei de scafandri Shark, cu sediul în Portul Constanţa. Aceştia s-au plîns de faptul că administratorii celor trei silozuri din vecinătatea sediului lor nu au luat nici o măsură pentru a proteja atmosfera de pleava cerealelor pe care le depozitează. „Sînt silozuri construite de inginerul Saligny, la care nu s-au mai adus îmbunătăţiri de o sută de ani. De fiecare dată cînd se aduc cereale în depozit, aerul din jur devine irespirabil, iar pleava şi praful se depun pe clădiri, pe maşini şi chiar pe oamenii care stau mai mult de 15 minute afară”, a declarat directorul tehnic al SC Shark SRL, Mihai Marinescu. Silozurile sînt administrate de două societăţi comerciale: SC Siloport SRL şi SC Niva Prod Com SRL. În urma controlului efectuat de comisarii de mediu, s-a constatat că vinovată de aruncarea în aer a plevei se face SC Siloport SRL. „La controlul anterior efectuat la societatea cu pricina am dispus amenajarea unui spaţiu închis în care să fie colectat praful şi pleava rezultate în urma manevrării cerealelor. Acum am observat că toate aceste deşeuri se aflau în jurul containerului în care ar fi trebuit să fie depozitate, vîntul împrăştiindu-le în aer. Responsabil cu rezolvarea problemei era directorul Siloport. Pentru depozitarea necontrolată a deşeurilor, acesta a fost amendat cu suma maximă, ca persoană fizică - 6.000 de lei”, a declarat comisarul şef al GNM, Vasile Petro. Silozurile din Portul Constanţa au constituit, în ultimii ani, o adevărată provocare atît pentru comisarii de mediu cît şi pentru administratorii acestora. De-a lungul timpului, ele au trecut de la un proprietar la altul, niciunul nedorind să-şi asume responsabilitatea modernizării lor. Cea mai mare amendă a fost aplicată de comisarii GNM în urmă cu patru ani, cînd fostul administrator a trebuit să scoată din buzunar 8.000 de lei. Imediat după primirea sancţiunii, proprietarul a vîndut silozurile, probabil pentru a scăpa de bătaia de cap pe care i-o aduceau. Controalele GNM în zonă vor continua şi în perioada următoare, iar în cazul în care directorul Siloport nu va lua în continuare măsurile impuse, va fi aplicată o nouă amendă.