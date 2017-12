„Disney Live! Winnie the Pooh”, în România

Celebra companie Disney va prezenta, pentru prima dată în România, un show live cu personajul de desene animate Winnie the Pooh, în weekend-ul 20-22 iunie, la Sala Polivalentă din capitală. „Disney Live! Winnie the Pooh” este o producţie la care participă 15 artişti, care se vor prezenta pe scenă sub coregrafia lui Cristopher Gattelli. Spectacolul îi va avea ca protagonişti pe iubitorul de miere, Winnie the Pooh şi prietenii lui. „Disney Live! Winnie the Pooh oferă publicului tînăr sau matur experienţa de neuitat a unui spectacol live şi şansa de a-l vedea pe Winnie the Pooh. Cînd spectatorii intră şi văd decorul se simt ca şi cînd ar intra direct în Pădurea celor 100 de stejari”, a declarat producătorul Kenneth Feld, preşedintele Feld Entertainment.

Ana Louizos, designerul producţiei, care a creat decorurile pentru spectacole de pe Broadway cum ar fi cîştigătorul „Tony Award” – Avenue Q, Golda’s Balcony şi Steel Magnolias (Magnolii de Oţel), aduce experienţa ei în „Disney Live! Winnie the Pooh”. „Crearea acestei lumi magice a lui Winnie the Pooh a fost în egală măsură o provocare şi o bucurie. În imaginarea decorului, am vrut ca audienţa să simtă cu adevărat că este învăluită de Pădurea celor 100 de stejari”, a menţionat Ana Louizos.

Winnie the Pooh este adus în România de Podium Productions şi Feld Entertainment.