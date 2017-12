Dispar tichetele de masă? Cu ce ar putea fi înlocuite!

13:38:36 / 12 Aprilie 2017

tichete de masa pentru bugetari

Vai!!! Ce rau imi pare ca onor bugetarii, saracii, vor fi nemultumiti!!! Dar se pot consola cu mariri salariale, vouchere de vacanta, zile libere cu nemiluita, sporuri peste sporuri, etc, etc. Lasa, ca cei de la privat, chiar daca nu primesc aceste tichete de masa, vor munci ei in zilele lor libere, chiar daca nu au salariul marit de 9 ani. Trebuie sa respectam bugetarii, sunt niste somitati neintelesi.