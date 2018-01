Dj Optik şi „Şuie Paparude”, cîştigători la DJ Awards 2007

DJ Optik, „Şuie Paparude”, Andy, Freaka, dar şi Fatboy Slim se numără printre cîştigătorii DJ Awards 2007, desemnaţi, joi seară, în primul show dedicat în exclusivitate DJ-ilor autohtoni şi internaţionali, organizat de MTV la Sibiu. DJ Optik a cîştigat premiile pentru „Cel mai bun set românesc al anului”, pentru participarea de la Liberty Parade şi „Cel mai bun DJ”, pe cînd „Cel mai bun set al unui DJ internaţional” a fost considerat cel al lui Tiesto, de la Sala Polivalentă. „Chiar dacă am primit două distincţii, eu nu m-am schimbat deloc, dar mă bucur pentru că sînt în top. Oricum, fiecare DJ este pe primul loc în inima cuiva, iar dacă sînt în top, acest lucru mă face să încerc să mă menţin”, a declarat DJ Optick.

„Cea mai bună producţie a anului” a fost desemnată piesa „Armada verbală” a celor de la „Şuie Paparude”, iar Andy a luat premiul pentru debut. Piesa anului, „Put Your Hands up for Detroit” îi aparţine lui Fedde Le Grand şi a devenit, anul trecut, un hit, atît în cluburi, cît şi la posturile TV şi radio. „Fatboy Slim” a primit premiul pentru „Cel mai bun eveniment al unui DJ”, cu show-ul susţinut, anul trecut, la Ultima Playa din staţiunea Mamaia, în timp ce „Evenimentul anului” a fost considerat concertul lui George Michael de pe stadionul Lia Manoliu. Freaka de la trupa „Paraziţii” a plecat acasă cu premiul „Best Turntable”.

La eveniment au participat peste 20.000 de spectatori, show-ul fiind urmat de o mega - petrecere, la care cei peste 3.000 de fani prezenţi i-au putut vedea, printre alţii, pe Camille Jones, Outwork şi UNU mixînd împreună la acelaşi pupitru, în premieră mondială.