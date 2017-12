DNA dezminte: “Vosganian nu are calitate de învinuit sau inculpat în dosarele aflate în cercetare”

Liderul PIN Cozmin Guşă a cerut ieri demisia ministrului Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, susţinînd că la DNA există un dosar pe numele acestuia, legat de scandalul Poşta Română. El susţine că Vosganian „are probleme datorită hotărîrilor de guvern pe care le-a promovat”. “Sînt fapte care pot fi asimilate celor de corupţie. D-l Vosganian a săvîrşit un fapt similar d-lui Chiuariu şi tot în scandalul Poşta, cu omul de afaceri Sorin Creţeanu”, a adăugat el. Guşă a precizat că atunci cînd s-a discutat asocierea dintre Poşta Română şi omul de afaceri Creţeanu, angajaţii Ministerului Economiei au dat un aviz negativ. „Cu toate astea, Vosganian a semnat alături de Chiuariu, Nagy şi Tăriceanu acea hotărîre. Am informaţii precise din interiorul Ministerului Economiei că au fost audiate persoane de către procurori, că dosarul d-lui Vosganian este unul solid, în care se specifică aceste lucruri. Vosganian va fi încadrat la abuz în serviciu contra intereselor publice”, a continuat Guşă. „Chiar dacă este vorba doar de incompetenţă şi tot trebuie să-şi dea demisia. Dacă este vorba despre mai mult, atunci este o circumstanţă agravantă”, a adăugat el. Guşă este de părere că Poşta Română va fi „groparul” multor oameni politici importanţi din România, dacă nu chiar şi al unor partide, cu condiţia ca procurorii să meargă pînă la capăt: „În mod evident, hotărîrea de guvern avantajează un partener de afaceri al lui Tăriceanu. Faptul că Tăriceanu a semnat acea hotărîre cred că o să-l transforme în foarte scurt timp din poziţia de actor pasiv în poziţia juridică de învinuit”. În replică la afirmaţiile lui Guşă, purtătorul de cuvînt al DNA, Livia Săplăcan, a declarat că ministrul Vosganian “nu are calitate de învinuit sau de inculpat în vreun dosar aflat în cercetare la DNA”. Întrebată în legătură cu existenţa unui dosar aflat în faza actelor premergătoare la DNA şi în care să fie cercetat ministrul Economiei, Săplăcan a susţinut că nu are cunoştinţă de o asemenea anchetă.