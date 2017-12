Doar 47% din cadrele didactice sînt apte pentru predat!

Examenul de titularizare din acest an, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a scos la iveală faptul că nu toate cadrele didactice sînt bine pregătite şi se pot ocupa cu succes de educarea tinerei generaţii. Fie subiectele au fost mult prea grele, fie candidaţii nu s-au pregătit suficient, cert este că rezultatele au fost slabe. Din cei 1.341 de participanţi, 243 au luat note sub 5. Deşi numărul este mic, trebuie luat în considerare faptul că, pentru a obţine o catedră trebuia obţinută minim nota 7. Iar această „performanţă” a fost reuşită de doar 629 de candidaţi - 47%, în timp ce 469 de cadre didactice au obţinut note între 5 şi 6,99. Anul trecut, 261 de candidaţi au obţinut note sub 5, 522 au obţinut note cuprinse în intervalul 5.00 şi 6,99, iar restul de 448 au fost cotaţi cu note cuprinse între 7.00 şi 10.00. Faţă de anul trecut, numărul celor care au reuşit să obţină o notă de trecere la examen - peste 7 - este mai mare dar, din păcate, în acest an nici un candidat nu a reuşit să obţină nota 10. Pentru anul şcolar 2008-2009, ISJ a scos la concurs aproximativ 600 de catedre, ceea ce înseamnă că nu toţi cei care au luat peste 7 vor reuşi să şi predea ca titular. „Candidaţii nemulţumiţi de notele primite au putut depune contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Listele finale vor fi afişate la unităţile în care s-a susţinut examenul, pe data de 25 iulie”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Mariana Neacşu. Inspectorul şcolar general al ISJ, prof. Marian Sârbu, ia însă apărarea candidaţilor şi afirmă că este un procent destul de bun, avînd în vedere că în ultimii ani învăţămîntul nu mai atrage absolvenţii cu medii mari. „Premianţii au început să se orienteze spre alte domenii de activitate şi ocolesc învăţămîntul. În plus, subiectele au fost concepute de profesori universitari la un nivel mult mai ridicat decît cel al candidaţilor. Cel mai bine ar fi ca acest examen să se desfăşoare în două etape. În una să fie verificate cunoştinţele teoretice, iar în cea de-a doua să fie verificate metodele de predare ale candidatului. În acest fel vom putea identifica profesorii talentaţi şi îi vom putea păstra în sistemul de învăţămînt”, a declarat prof. Sârbu. Examenul de titularizare a fost susţinut în data de 16 iulie şi, deşi iniţial s-au înscris 2.404 de candidaţi, doar 1.525 s-au prezentat pentru a susţine concursul. Au existat şi tentative de fraudă, doi candidaţi fiind eliminaţi pentru că au încercat să copieze. Alţi cinci aspiranţi la o catedră nu au putut participa la examen pentru că nu aveau adeverinţe care să ateste studiile făcute sau adeverinţa care să confirme faptul că “trecut” modulul psihopedagogic, iar 177 au părăsit sala de examen din motive medicale sau personale. În final, examenul de titularizare a fost susţinut doar de 1.341 de candidaţi.