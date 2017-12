Dobînzi mărite la toată gama de economii MKB

MKB Romexterra Bank a majorat dobînzile la economiile în lei şi euro cu cel mult 1,5%, cea mai importantă mărire fiind aplicată la depozitul Atractiv 24, pentru care clienţii băncii primesc o dobîndă anuală de 10%. Pe durata depozitului, constituit la 24 de luni, se pot face retrageri de numerar pînă la plafonul minim de constituire. Dobînda nu este afectată în cazul desfiinţării depozitului înainte de scadenţă şi, de asemenea, nu sînt obligatorii depunerile lunare fixe, astfel încît fiecare client poate opta pentru frecvenţa sumelor depuse. În cazul depozitului Acumulare, dobînzile anuale au fost majorate cu 1%, pînă la nivelul de 7,50% pe an pentru persoane fizice şi 6,5% pe an pentru firme. Acest tip de depozit se constituie pe o perioadă de 12 luni şi are caracter revolving. Pe durata depozitului se pot face noi depuneri sau retrageri de numerar, fără să fie afectată dobînda, care se calculează avînd la bază soldul zilnic şi se capitalizează lunar. Dobînzile practicate de bancă la depozitele la termen în lei pentru populaţie şi firme sînt cuprinse între 8% pentru cele la o lună şi 9,25% pentru cele cu scadenţă la un an. Certificatele de depozit au o dobîndă anuală de 8,9%, înregistrînd astfel o creştere de 0,65%. Dobînzile depozitelor în euro variază în funcţie de produs şi pot ajunge pînă la 5,25% pe an pentru populaţie şi la 5% pe an pentru firme. Dobînzile oferite de bancă la această dată nu sînt promoţionale, ci se aplică pe întreaga perioadă de constituire a depozitelor.