Dobrogea va suferi de secetă pe termen lung

Seceta din acest an nu este, din păcate, un fenomen singular. De acum încolo, România se va confrunta cu fenomene similare, iar efectele asupra agriculturii se vor resimţi pe o perioadă lungă, în ciuda precipitaţiilor din ultima vreme, a declarat, ieri, acad. Gheorghe Mihaiu. „Cercetarea din teren arată că solul nu este refăcut total după seceta din vara aceasta, chiar dacă în ultima perioadă a plouat. Efectele fenomenelor extreme cu care ne-am confruntat în acest an se vor simţi încă cel puţin doi-trei ani de acum încolo”, a explicat prof. Gheorghe Mihaiu, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prezent la Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Principalele zone afectate vor fi sudul Olteniei, Dobrogea şi partea sudică a Moldovei. „Sînt zonele unde în acest an s-a ajuns la secetă extremă. Desigur, un factor important pentru această situaţie îl reprezintă temperaturile excesive din vară, însă nu trebuie să omitem contribuţia acţiunilor omului şi mă refer aici la defrişări, la planurile de împădurire care au rămas la stadiul de plan şi la discontinuitatea şi incoerenţa activităţilor”, a adăugat academicianul Mihaiu.

El a explicat că strategia elaborată de autorităţi pentru combaterea fenomenelor extreme trebuie să se axeze pe ideea de prevenire şi mai puţin pe aceea de acţionare asupra efectelor. Profesorul a precizat că principalele sectoare vizate sînt culturile agricole şi creşterea animalelor. „Culturile de toamnă depind acum în cea mai mare măsură de precipitaţiile din timpul iernii, dacă vom avea sau nu zăpadă. În ceea ce priveşte animalele, observăm că, în acest moment, există resurse de hrană pentru ele, însă, pe perioada iernii, asigurarea hranei va deveni o problemă”, a spus Mihaiu. Reprezentanţii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) declarau, în luna iulie, că seceta din acest an face necesară adoptarea de către fermieri a unor măsuri speciale pentru culturile de toamnă. Porivit ANM, necesarul de apă din sol se va situa cu 35% sub limitele normale în zonele de din sudul, sud-estul şi estul ţării pînă în luna octombrie. Directorul ANM, Ion Sandu, declara că seceta din acest an este cea mai puternică înregistrată în România, fiind mai accentuată decît cea din anii 1946 - 1947. Potrivit directorului Administraţiei Naţionale Apele Române, Marius Postelnicescu, pe termen mediu şi lung, maximele termice din timpul iernii vor cunoaşte o creştere de pînă la două grade, în sudul şi sud-estul ţării. În timpul verii, încăzirea va fi mult mai accentuată, cu 3,5 grade în zona de nord şi aproape 5 grade Celsius în Dobrogea şi în sudul Olteniei.