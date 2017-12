Doi constănţeni, aleşi în conducerea COSR

Pentru prima oară în istoria olimpismului român, Constanţa are doi reprezentanţi în Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR). La alegerile desfăşurate ieri, în cadrul Adunării Generale, Elena Frîncu, fostul director al DJST Constanţa, şi Nicolae Dobre, preşedintele Federaţiei Române de Oină, au câştigat lupta pentru un loc în forul de conducere al COSR. Pentru Elena Frîncu, aflată la al şaptelea mandat consecutiv în această postură, a fost o confirmare a performanţelor realizate de-a lungul celor două decenii în care a condus sportul constănţean. Ieşită la pensie în urmă cu un an, fosta vicecampioană mondială a concurat pe cele patru locuri rezervate personalităţilor sportive, adunând 128 de voturi, care au clasat-o pe locul al treilea, după Ana Pascu (149 de voturi) şi George Boroi (148 voturi). „A fost o zi specială şi am avut mari emoţii, mai ales că a fost prima oară când am candidat ca personalitate sportivă şi nu am avut în spate instituţia. Nu am vrut ca oraşul Constanţa să rămână fără reprezentant şi am avut încredere în familia olimpică. Simt că pot să ajut şi este ca o recompensă pentru constănţeni, pentru că sunt şi eu constănţeancă get-beget şi îmi doresc să dau ceva înapoi sportului constănţean. Voi răspunde de juniori şi voi propune proiecte de promovare a codului sportiv şi a spiritului olimpic”, a spus Elena Frîncu.

Unicul candidat pe locul rezervat federaţiilor neolimpice, Nicolae Dobre a primit 174 de voturi din cele 175 exprimate. „Este un lucru senzaţional pentru oină, pentru că eu am fost ales ca reprezentant al acestei federaţii. Chiar dacă nu am avut contracandidat, faptul că am primit atâtea voturi, deşi aveam nevoie doar de jumătate plus unu, înseamnă că a fost apreciată munca depusă în sportul constănţean. Oina a crescut în judeţul Constanţa, unde am avut sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, al autorităţilor, al DJST, prin Elena Frîncu, şi am construit împreună. Constanţa promovează valori nu doar în sport, dar şi în managementul din sport. Va fi dificil, dar nu mi-e frică şi îmi doresc să construiesc şi pentru sporturile neolimpice, dar şi pentru cele olimpice. Pentru mine, este o onoare să fiu alături de atâtea personalităţi şi sper să fie o nouă treaptă. Sunt convins că prezenţa în elita sportului va ajuta oina”, a spus Nicolae Dobre.

Tot ieri, Octavian Morariu a fost reales în funcţia de preşedinte al COSR, în timp ce pentru cele trei posturi de vicepreşedinte au fost desemnaţi Nicu Vlad, Alin Petrache şi Elisabeta Lipă.