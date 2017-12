Dominique Strauss-Kahn a fost eliberat

Fostul director al Fondului Monetar Internaţional Dominique Strauss-Kahn (DSK) a fost eliberat, ieri seară, după ce a fost reţinut la Lille într-un caz de proxenetism. „Fostul director FMI este foarte mulţumit că a fost audiat”, a declarat avocatul său. DSK, în vârstă de 62 de ani, este interogat în legătură cu petreceri libertine la care ar fi luat parte, mai ales la Paris şi Washington, cu scopul de a stabili dacă ştia că femeile care participau la aceste petreceri erau prostituate. Mai multe deplasări ale acestora au fost organizate şi finanţate de doi oameni de afaceri din regiunea Lille, Fabrice Paszkowski, directorul unei companii de echipamente medicale, şi David Roquet, fost director al unei filiale a grupului de construcţii Eiffage. În total, opt persoane au fost inculpate în acest caz, între care trei membri ai conducerii Hotelului Carlton din Lille, un avocat şi un ofiţer superior din cadrul poliţiei locale, comisarul Jean-Christophe Lagarde.

Ultima dintre aceste deplasări a avut loc între 11 şi 13 mai 2011, în capitala americană, înaintea arestării lui DSK în cazul Sofitel din New York. În acest caz, în care camerista Nafissatou Diallo îl acuza pe DSK de agresiune sexuală, acuzaţiile penale au fost abandonate de justiţia americană. Însă cazul Sofitel, iar ulterior cazul Carlton au pus capăt ambiţiilor prezidenţiale în Franţa ale fostului ministru socialist al Finanţelor, în perioada 1997-1999, favorit în sondaje până la izbucnirea scandalului, care l-a costat postul de la FMI.

Pe de altă parte, judecătoarea americană care a dispus menţinerea în arest a lui DSK în luna mai 2011, când era suspectat că a violat-o pe Nafissatou Diallo, apreciază că a comis „o eroare grosolană” autorizând atât de mulţi jurnalişti să urmărească audierile. „A fost o eroare grosolană să las să intre atât de mulţi jurnalişti. Aş fi făcut mai bine să nu autorizez decât un singur fotograf şi un singur cameraman... Cu scopul de a evita tot acest circ”, a declarat judecătoarea Curţii Penale din New York Melissa Jackson, în cartea „DSK, 16 mai 2011” a lui Francois Dufour, care urmează să apară în luna martie, în Franţa, la Editura KatouMalou. „În calitate de judecător, a fost pentru prima dată când am permis unei echipe de televiziune să pătrundă într-o sală de şedinţe a acestui tribunal”, a subliniat acest magistrat, care a refuzat eliberarea sub cauţiune a fostului director al FMI, în cursul celebrei audieri din 16 mai 2011. În această carte, judecătoarea Jackson îşi apără refuzul eliberării sub cauţiune, afirmând că soluţia brăţărilor electronice propuse nu i se părea fiabilă. DSK a fost eliberat sub cauţiune şi consemnat la domiciliu în cursul altei audieri la New York, pe 19 mai, înaintea abandonării acuzaţiilor penale împotriva lui, pe 23 august, din cauza unor îndoieli cu privire la credibilitatea reclamantei. O procedură civilă se află, în continuare, în aşteptare la New York.