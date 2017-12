Dominique Strauss-Kahn datorează bani Fiscului american

Politicianul francez Dominique Strauss-Kahn (DSK) are o datorie de 16.000 dolari ce corespunde impozitului imobiliar pentru casa pe care a cumpărat-o la Washington şi în care a locuit pe când era director general al Fondului Monetar Internaţional (FMI). Potrivit unor date ale Oficiului de impozite din Washington D.C. la care a avut acces, DSK nu a plătit cei 16.000 de dolari corespunzători impozitului pe 2011 pentru această proprietate imobiliară. În plus, DSK are de plătit, conform ziarului, penalizări în valoare de 1.600 dolari pentru această întârziere a plăţii. DSK şi soţia sa, Ann Sinclair, au dobândit această casă, situată în cartierul Georgetown din Washington, acum mai bine de cinci ani. Dacă nu plătesc cât datorează, autorităţile din Washington pot emite un ordin de sechestru pentru a acoperi impozitul, penalităţile şi dobânzile aferente. Cuplul au scos la vânzare această proprietate în octombrie 2011, cu un preţ iniţial de 5,2 milioane de dolari, iar acum au coborât preţul la 4,7 milioane de dolari.