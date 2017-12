Donald Trump regretă comentariile vulgare

Candidatul republican Donald Trump este "întristat" din cauza difuzării înregistrării audio în care este surprins făcând comentarii vulgare, dar nu intenţionează să se retragă din cursa prezidenţială, a dat asigurări Rudolph Giuliani, unul dintre consilierii săi, citat de NBC News.

Fostul primar al oraşului New York a confirmat că Donald Trump menţine participarea la dezbaterea prezidenţială programată duminică seară, subliniind că nu este exclus ca magnatul să treacă în ofensivă şi să evoce infidelităţile fostului preşedinte Bill Clinton, soţul lui Hillary Clinton, candidatul democrat în scrutinul prezidenţial.

"În mod evident, Donald Trump este întristat de ceea ce a spus; a prezentat scuze. Intenţionează să meargă înainte, să se axeze pe problemele cu care se confruntă poporul american", a spus Giuliani.

Donald Trump, candidatul republican la funcţia de preşedinte al SUA, a prezentat scuze după apariţia unei înregistrări audio care îl surprinde făcând comentarii obscene despre femei, promiţând că va fi "un om mai bun", dar acuzând-o pe Hillary Clinton de acte de intimidare şi pe Bill Clinton de abuzuri.

Acuzat că a făcut comentarii cu caracter sexual explicit despre femei, Donald Trump a declarat: "Am spus şi am făcut lucruri pe care le regret. Dar toţi cei care mă cunosc ştiu că aceste lucruri nu reflectă cine sunt cu adevărat. Am spus, am greşit, îmi cer scuze. Voi fi un om mai bun de acum înainte".

O înregistrare audio din anul 2005 îl surprinde pe Donald Trump, la acea vreme moderator al unei emisiuni tv, vorbind explicit despre atingerea femeilor.

"Este vorba de o tentativă de distragere a atenţiei de la problemele importante cu care ne confruntăm", a subliniat Donald Trump. Însă controversatul politician republican nu s-a oprit la scuze, amintind de actele de infidelitate ale fostului preşedinte Bill Clinton, soţul candidatei democrate Hillary Clinton: "Bill Clinton chiar a abuzat femei, iar Hillary a intimidat, a atacat şi a făcut de ruşine victimele lui".