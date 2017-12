Dosarul în care IPS Teodosie este cercetat pentru mită, trimis la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Pusă la grea încercare în ultimele două zile de scandalul în care a fost implicat IPS Teodosie, Arhiepiscopia Tomisului aşteaptă acum decizia instanţei. După ce Eparhia Dobrogei a răspuns la solicitarea prim-procurorului Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, Adina Florea, privind statul de Înalt ierarh al Arhiepiscopului Tomisului în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dosarul în care IPS Teodosie este cercetat penal pentru luare de mită şi complicitate la fals intelectual va fi trimis Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. “Astăzi (ieri - n.r.) am primit răspunsul de la Arhiepiscopia Tomisului, prin care ni s-a confirmat că Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie face parte din înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române, astfel că dosarul va fi declinat spre soluţionare Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, a declarat Adina Florea. Ea a mai precizat că, şi în acest caz, va fi cercetat, tot de Parchetul instanţei supreme, şi părintele Emil Cosmin Brăescu, pentru complicitate la luare de mită şi fals intelectual. În urma articolului incriminator la adresa Înaltului ierarh tomitan, publicat în România Liberă în ediţia din 5 mai, în care acesta era acuzat că ar fi ajutat un reporter să devină preot prin încălcarea unor canoane bisericeşti, Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa s-a autosesizat şi a dispus “cercetări faţă de Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, cu privire la săvîrşirea infracţiunilor de luare de mită şi complicitate la fals intelectual”. “Am primit solicitarea Parchetului Constanţa, însă am văzut că acum procurorii şi-au declinat competenţa instanţei supreme. Noi am solicitat sprijinul avocaţilor pentru a verifica veridicitatea faptelor prezentate de cotidianul România Liberă, astfel că acum aşteptăm să vedem ce se va întîmpla. Considerăm că deocamdată nu mai trebuie să facem niciun demers; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este cea care trebuie să aibă sau nu o reacţie”, a declarat purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu. Chiar dacă la scurt timp de la apariţia articolului care a declanşat scandalul în lumea bisericească din România, au fost lansate mai multe ipoteze despre posibila plecare a Înaltului ierarh tomitan din ţară, acesta a fost prezent la oficierea slujbei la Biserica “Înălţarea Domnului” a Mănăstirii Neamţ. “Am spus de la bun început că IPS Teodosie este plecat la Neamţ, însă nu puţini au fost cei care au prezentat altfel faptele. Este posibil ca acesta să meargă şi în străinătate, îndatoririle religioase trebuie respectate, însă acest lucru se va întîmpla atunci cînd va fi cazul”, a mai afirmat preotul Eugen Tănăsescu.