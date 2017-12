Două diplome pentru absolvenţii de drept şi ştiinţe administrative de la Universitatea „Ovidius”

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Universitatea „Ovidius” Constanţa şi Universitatea „Lille 2, Droit et Santé” a deschis, ieri, în Campusul universităţii, cursurile universitare care fac parte din Programul de Masterat Ştiinţe Administrative - guvernare şi administraţie publică europeană/Action publique, gouvernance et administration europeene. Masteranzii au fost selectionaţi în urma unui interviu în limbile franceză sau engleză, din comisia de examinare făcînd parte reprezentanţii Universităţii „Lillle 2 Droit et Santé”, Faculté des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales, profesor Stéphane Guerard (director al Programului de Masterat) şi profesor Michele Breuillard. Studenţii, înmatriculaţi la cele două universităţi, vor beneficia de toate drepturile cuvenite în România şi în Franţa şi vor primi diplomele Ministerului Educaţiei din Franţa şi din România. Programul de studii debutează printr-un modulul susţinut de doi profesori francezi, Christian Wallon-Leducq şi Sylviane Morson, luni, 8 octombrie, orele 14.00. Programul de studii îşi propune să ofere o nouă dimensiune formării şi educaţiei academice în domeniul instituţiilor europene, al studiului şi cercetării acţiunii publice de guvernare şi administraţie publică europeană, al dreptului local şi al institutiilor locale româneşti.