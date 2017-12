Două filme românești, nominalizate la Oscarurile europene

Două filme românești au fost nominalizate la ediţia 2015 a premiilor Academiei de Film Europene (European Film Awards, EFA), considerate Oscarurile europene. Este vorba despre „Toto şi surorile lui”, de Alexander Nanău, care a intrat în cursa pentru „cel mai bun documentar european”, și lungmetrajul alb-negru „Aferim”, de Radu Jude, aflat pe lista filmelor cu „cel mai bun scenariu european”. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 12 decembrie, în capitala Germaniei.

Documentarul românesc a fost nominalizat alături de „A Syrian Love Story”, de Sean McAllister, „Amy”, de Asif Kapadia, „Dancing with Maria”, de Ivan Gergolet, şi „The Look of Silence”, de Joshua Oppenheimer”. La categoria „cel mai bun scenariu european” au mai fost nominalizaţi, alături de Radu Jude şi Florin Lăzărescu pentru „Aferim!”, Roy Andersson pentru „A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence”, Alex Garland pentru „Ex Machina”, Andrew Haigh pentru „45 Years”, Yorgos Lanthimos şi Efthimis Filippou pentru „The Lobster” şi Paolo Sorrentino pentru „Youth / La Giovinezza”, cu românca Mădălina Ghenea în distribuţie.

Nominalizările pentru premiile Academiei de Film Europene au fost anunţate, sâmbătă, la Festivalul Filmului European de la Sevilla.

Citește și:

Cinci pelicule românești la Melbourne Film Festival

Filmul „Toto şi surorile lui", premiat în Franța

Prezențe românești la London Film Festival

România alege dintre 14 pelicule, „cel mai bun film străin” propus pentru Oscar

„Aferim!”, succes răsunător în Portugalia