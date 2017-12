Două gemene de 104 ani din Franța, cele mai vârstnice surori?!

Două gemene din Franța, care au 104 ani, ar putea fi cele mai vârstnice surori din lume. Paulette și Simone locuiesc într-un centru pentru bătrâni și și-au sărbătorit recent ziua de naștere, informează 20minutes.fr, citat de Agerpres. Paulette Olivier și Simone Thiot s-au născut în 30 ianuarie 1912, la Limeray, în centrul Franței, tatăl lor fiind dulgher, iar mama, croitoreasă. În lipsa confirmării oficiale, este greu să fie desemnate cele mai vârstnice surori gemene din Franța, deși acest titlu probabil că li se cuvine. Unii asigură chiar că surorile dețin recordul mondial de longevitate la gemene.

Paulette, văduvă de la 36 de ani, a fost coafeză 15 ani la Tizi Ouzou, în Algeria, și apoi la Paris, iar sora ei, Simone, croitoreasă ca mama ei, și-a pierdut soțul când avea 64 de ani.Niciuna dintre ele nu are copii. Au avut și un frate, care a murit accidental, la... 99 de ani! Surorile sunt convinse că legătura lor puternică toată viața este la originea longevității de care se bucură. Pe Paulette și Simone le interesează actualitatea, citesc, se uită la televizor și le place muzica. Simone scrie și poezii pe care le trece într-un caiet. Printre alte secrete ale longevității, surorile menționează o viață simplă, fără excese, fără alcool și cu mult sport. ”Multă vreme am făcut gimnastică și am mers mult pe bicicletă. Aproape zilnic”, au încheiat ele.