Dragnea despre Iohannis: În ultimele zile, omul ăsta bate câmpii

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seară la Biroul Electoral Municipal că în ultimele zile președintele Klaus Iohannis "bate câmpii".

"Recunosc că nu urmăresc cu foarte multă atenție, dar primesc transcripturi. Eu văd că omul ăsta în ultimele zile bate câmpii. Am văzut că e preocupat de angajarea paznicilor, de condițiile de angajare a paznicilor. Vreau să îi transmit ceva și nu o făceam, dar m-au rugat mai mulți români din afara țării destul de revoltați: nu există nicăieri în Europa ca un om care a avut un necaz în viață să zicem că a furat un ou sau o pâine de foame și a făcut pușcărie șase luni. În concepția domnului Iohannis, acel om trebuie condamnat la moarte pentru că după ce ispășește acea pedeapsă nu mai are nicio șansă de reintegrare, pentru că regele nostru care e acum la Cotroceni a spus că nu mai poate fi angajat nici măcar paznic. Acel om ce trebuie să facă? Să fure", a declarat Dragnea.

Potrivit lui, șeful statului nu poate cenzura listele de candidați ale unor partide.

"Am văzut că pentru el premierul României e paznicul lui, adică e paznicul pus la turma de miniștri din guvern. De asemenea, în ce calitate acest om își permite că el poate să se gândească că el poate cenzura listele unor partide? El are dreptul la un singur vot. Restul va fi decizia românilor în 11 decembrie, români care să nu creadă nici dumnealui, nici partidele, nici partidul pe care îl susține că românii se mai lasă păcăliți. De unde până unde are el această calitate, această legitimitate, (...) când el a fost un candidat penal? Sigur, astrele s-au aliniat ulterior și a obținut o decizie favorabilă. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă el n-ar fi candidat? România ar fi fost frustrată de această șansă istorică să aibă în fruntea statului un om de o asemenea valoare", a susținut Dragnea.

În ce privește posibilitatea de a fi nominalizat premier, Liviu Dragnea spune că "președintele nu are multe deduceri, dar unele îi ies".

"El poate deduce. El nu are multe deduceri, dar unele îi ies. Eu n-am zis niciodată că vreau să fiu premier. (...) Și el, și alți trompetiști de pe lângă el o să aibă o mare surpriză după alegeri, dar văd că care o obsesie să-mi pronunțe numele (...). Eu nu am o problemă. Dacă îmi pronunță numele meu, atunci discutăm pe ce domeniu vrea. (...) Chiar dacă și membrii Guvernului, și PNL, și ceilalți sunt păcăliți de el sau încurajați de el cu o protecție în fața legii, eu le spun că se înșală amarnic. Toți vor da socoteală pentru ce au făcut, pentru ce fac și pentru ce intenționează să facă. Am informații că o parte dintre ei sigur vor ajunge în situația că, dacă instituțiile care trebuie să-i cheme la întrebări, ar putea să-i cheme", a mai susținut liderul PSD.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să-l propună premier pe europarlamentarul Sorin Moisă, Dragnea a răspuns: "Am văzut asta. Îi îndemn pe toți să se autopropună, că e o rețetă sigură de succes".