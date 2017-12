Dragnea, în dezacord cu bugetul SRI. Rebeliune a Guvernului sau intenții ascunse?

19:49:00 / 24 Ianuarie 2017

"Rebeliunea redactorilor" sau "" cioara vopsita"? Cine a scris articolul asta? In niciun caz Tatian ...adica scrieti de Dragnea ca este PM - ul Romaniei si recunoasteti, indirect, ca Grindeanu este doar o marioneta? Este veridica ipoteza ca Dragnea s-a razgandit privind bugetul alocat SRI si DNA si i-a bagat la inaintare pe ministrii responsabili - doar asa face un politician care se respecta. Aceeasi situatie cu cioara vopsita este si in cazul vostru, telegrafistilor: un articol obiectiv pe an si in rest subiectivism cat cuprinde