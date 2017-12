Dublu eveniment editorial in memoriam Corneliu Dida

Pentru o oră, personalităţile Constanţei au uitat de politică şi de alte preocupări zilnice şi au venit la Muzeul de Artă unde, în memoria regretatului om de cultură şi deputat PSD, Corneliu Dida, au fost lansate ultimele lucrări scrise de acesta: „Trecute umbre în amurg”, ediţie bilingvă (română şi aromână) şi romanul „Conacul cu salcîmi”. Iniţiativa i-a aparţinut directorului revistei de cultură „Tomis”, Ion Tiţoiu. Ieri, pe 26 mai, Corneliu Dida ar fi împlinit vîrsta de 66 de ani, însă timpul nu a fost de partea sa şi a plecat prea curînd din rîndul celor care l-au iubit şi respectat, lăsîndu-şi, în schimb, amprenta în viaţa culturală şi politică a Constanţei.

La eveniment au fost prezente personalităţi de marcă ale Constanţei, printre care primarul municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, soţia regretatului deputat PSD, Ileana Dida, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, directorul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, dr. Liliana Lazia, directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru, scriitori şi prieteni ai lui Corneliu Dida, care au ţinut un moment de reculegere. În deschiderea manifestării, Raluca Şerban, redactor colaborator al revistei de cultură „Tomis”, a vorbit atît despre cel care a fost mentorul şi consilierul echipei care realizează publicaţia, cît şi despre cele două volume, apărute la editura „Tomis”. Lucrarea „Trecute umbre în amurg” cuprinde o serie de povestiri pe care, potrivit Ralucăi Şerban, regretatul Corneliu Dida le povestea, deseori, celor din redacţie. „Este o carte scrisă cu dragoste, foarte uşor de citit. Cuprinde poveşti despre Constanţa de altădată, dar şi despre persoanele de marcă ale Constanţei din trecut”, a spus Raluca Şerban. Cea de-a doua lucrare este un roman, „Conacul cu salcîmi”, care a fost realizat în mai puţin de un an şi cuprinde păreri despre România de astăzi.

De asemenea, în holul instituţiei muzeale au fost expuse cîteva lucrări de grafică realizate de plasticianul Ion Tiţoiu, creaţii care se regăsesc, de altfel, şi în paginile cărţii de povestiri a lui Corneliu Dida, „Trecute umbre în amurg” („Tricuti aumbri tu amurgiş”).

Primarul Radu Mazăre i-a oferit Ilenei Dida, soţia regretatului Corneliu Dida, diploma de cetăţean de onoare al Constanţei

Lansarea celor două lucrări de excepţie, scrise de Corneliu Dida, a fost urmată de un moment emoţionant, care a adus lacrimi în ochi celor care au crescut şi trăit în preajma lui Corneliu Dida, cel care a reprezentat un model de viaţă, un mentor. „Am realizat că domnul doctor Corneliu Dida reprezintă pentru mine un tezaur, am devenit mai bogat atunci cînd l-am cunoscut. Este mult prea puţin ceea ce pot spune prin cuvinte despre domnul doctor”, a declarat rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari. La rîndul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, consideră că dr. Corneliu Dida a fost cel care i-a format şi i-a trasat linia vieţii. „Este prea devreme să vorbesc despre Corneliu Dida, pentru că îl văd aici, pentru mine, el nu va muri niciodată”, a spus preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Printre cei care au vorbit despre Corneliu Dida s-a numărat şi primarul municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, care şi-a amintit că l-a cunoscut pe acesta la vîrsta de 21 de ani. „Eram un copil cînd l-am cunoscut pe domnul Corneliu Dida. Încercam să înţelegem despre ceea ce ne vorbea, trădare, conflicte, interese. A fost prieten, mentor, părinte”, a spus primarul Radu Ştefan Mazăre. De asemenea, primarul Radu Mazăre i-a oferit soţiei lui Corneliu Dida, Ileana Dida, diploma de cetăţean de onoare al Constanţei. Încercînd să-şi stăpînească emoţiile şi lacrimile, Ileana Dida a spus: „Era foarte devotat Constanţei, era atît de preocupat ca acest oraş să crească. Nu am cuvinte să spun ceea ce am trăit alături de el”.

Corneliu Dida s-a născut pe 26 mai 1942, într-o familie de intelectuali din Constanţa. În 1969 a absolvit Facultatea de Medicină Generală din Bucureşti, iar opt ani mai tîrziu a devenit medic specialist diabetolog. Din 1996 era medic primar. A fost membru al Alianţei pentru România Constanţa, iar din noiembrie 2000 s-a alăturat echipei PSD Constanţa. În calitate de membru PSD a fost ales, în 2004, consilier local municipal la Constanţa, iar din toamna lui 2004 a devenit deputat al PSD Constanţa. Era căsătorit şi avea patru copii. Din 1990 pînă în 2004, a fost, pe rînd, publicist - comentator la publicaţiile Contrast şi Telegraf, analist politic şi realizator de emisiuni la TV Neptun şi consilier editorial la revista Tomis.

Deputatul PSD Corneliu Dida a fost unul dintre cei mai respectaţi politicieni ai Constanţei, avînd o activitate politică ireproşabilă. Dida este considerat unul dintre cei mai prolifici deputaţi, avînd cel puţin 12 iniţiative legislative şi numeroase luări de cuvînt în şedinţele din plenul Camerei Deputaţilor în actuala legislatură.

Corneliu Dida s-a stins din viaţă în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 2008, la vîrsta de 65 de ani, din cauza unui cancer la colon. La sfîrşitul anului trecut, Corneliu Dida a avut o criză intestinală şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale, după care medicii l-au diagnosticat cu cancer la colon.