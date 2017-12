Duel pentru Europa la Iași

Etapa a 13-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal aduce în prima plan confruntarea de joi, de la Iași, dintre echipa locală CSMS şi FC Botoșani, ambele formații fiind în luptă directă pentru locul care asigură prezența în preliminariile UEFA Europa League. Oaspeții au doar varianta victoriei pentru a trece pe prima poziție în play-out, așteptând și victoria CFR-ului în meciul de miercuri, cu CS Universitatea Craiova. Marți seară, Petrolul și Concordia vor disputa un joc în care miza este doar pentru echipa din Chiajna, în timp ce ploieștenii sunt retrogradați. Miercuri, duelul de la Voluntari poate decide și a doua formație care va retrograda direct la finalul sezonului, ACS Poli Timișoara fiind obligată să învingă pentru a mai spera la baraj, în funcție și de celelalte rezultate din ultimele două runde.

Programul meciurilor din etapa a 13-a a play-out-ului - marți, 24 mai, ora 20.30: Petrolul Ploiești - Concordia Chiajna; miercuri, 25 mai, ora 18.00: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: CFR Cluj - CS U. Craiova; joi, 26 mai, ora 20.30: CSMS Iași - FC Botoșani. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 1. Craiova 36p (golaveraj: 17-13), 2. Iaşi 35p (13-12), 3. Botoşani 34p (24-18), 4. CFR 33p (21-9), 5. Concordia 31p (17-12), 6. Voluntari 25p (13-19), 7. ACS Poli 20p (12-28), 8. Petrolul 18p (9-15). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.