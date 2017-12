Duel strategic la nivel înalt

Încântătoare în meciurile disputate la actualul turneu final, Germania şi Italia se vor duela în această seară, de la ora 21.45, la Varşovia, pentru un loc în finală. Neînvinse la EURO 2012, cele două combatante caută să se blocheze reciproc. În acest sens, selecţionerul german Joachim Low a studiat jocul lui Andrea Pirlo, “creierul” Italiei la mijlocul terenului.

„Italia poate juca în sistemul 3-5-2, dar şi 4-4-2. Cunoaştem ambele sisteme şi ne-am pregătit pentru fiecare variantă, însă ne-am propus să ne ţinem ritmul nostru indiferent de ceea ce face adversarul. Italia a evoluat enorm în ultimii doi ani, iar la acest turneu final au arătat multă calitate. Pirlo se comportă pe teren ca un artist renascentist, este un mare fotbalist şi un excelent strateg, dar un marcaj om la om ar fi inutil. Trebuie să ne concentrăm asupra jocului nostru”, a avertizat Low. „Trebuie să jucăm cât mai inteligent, să punem presiune pe mijlocaşii lor de creaţie şi să nu le dăm prea mult spaţiu, pentru a nu-şi crea avantaje. Jucăm împotriva unui adversar care nu ne este inferior la niciun capitol. Mai mult, cred că au fost mai buni decât Spania, în meciul din grupe, şi au crescut nivelul de la meci la meci”, a adăugat fundaşul Mats Hummels, care a recunoscut că se teme de forţa celor doi atacanţi italieni, Balotelli şi Cassano.

Nici italienii nu au stat degeaba, selecţionerul Cesare Prandelli promiţând că echipa sa va continua să joace ofensiva şi nu se va cantona în apărare. „Trebuie să pregătim totul, până la cele mai mici detalii. Germania stă foarte bine la capitolul fizic, dar, dacă jucăm bine, nu ne poate sta nimeni în faţă. Şi germanii, ca orice altă echipă, au puncte slabe şi trebuie să le exploatăm la maximum. Este pentru prima oară când aceşti băieţi au realizat ce forţă au şi încrederea pe care au căpătat-o îi ajută să joace la cel mai înalt nivel. Germania pare mereu să ştie ce are de făcut, iar Ozil, care nu are o poziţie bine definită în teren, este esenţial pentru construcţie. Am studiat jocul şi suntem pregătiţi să mergem în finală”, a spus Prandelli.

Formaţiile probabile - Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - J. Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - T. Muller, Ozil, Podolski - M. Gomez; Italia (antrenor Cesare Prandelli): Buffon - Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti - Pirlo - Marchisio, Thiago Motta, Nocerino - Balotelli, Cassano. Arbitri: Stephane Lannoy (centru) - Frederic Cano, Michael Annonier (asistenţi) - Fredy Fautrel, Ruddy Buquet (asistenţi suplimentari) - toţi din Franţa; Howard Webb (rezervă - Anglia).