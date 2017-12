Duel tare pentru tricolori în Cupa Davis

Cu o săptămână înaintea disputei dintre Argentina şi România, programată în perioada 4-6 martie, la Buenos Aires, în primul tur din Grupa Mondială a Cupei Davis, căpitanul nejucător al sud-americanilor, Modesto Vazquez, a dezvăluit componenţa reprezentativei “pumelor”. Astfel, argentinienii i-au convocat pe David Nalbandian (nr. 19 ATP), Juan Monaco (nr. 30 ATP), Juan Ignacio Chela (nr. 31 ATP) şi Eduardo Schwank (nr. 35 ATP, la dublu), chiar dacă primul s-a accidentat la turneul de la Acapulco. „Ştim cu toţii că Nalbandian este un jucător de bază pentru Argentina. Să sperăm că îşi va reveni şi va putea juca”, a spus Vazquez. În schimb, “tricolorii” au scăpat de Juan Martin Del Potro, fostul nr. 4 mondial, revenit după o accidentare. „Am vorbit cu antrenorul lui Del Potro şi mi-a spus că pe jucător îl aşteaptă un sezon greu şi că nu este pregătit să evolueze în acest prim tur al Grupei Mondiale”, a adăugat căpitanul nejucător al argentinienilor. De partea cealaltă, constănţeanul Andrei Pavel, căpitanul nejucător al echipei României, se va baza pe Victor Hănescu (nr. 57 ATP), Victor Crivoi (nr. 181 ATP), Adrian Ungur (nr. 195) şi constănţeanul Horia Tecău (nr. 20 ATP, la dublu). „Pornim din start cu şansa a doua, mai ales că jucăm în deplasare. Argentina are o echipă foarte bună, care joacă an de an în sferturile Cupei Davis, dar Hănescu i-a învins pe toţi de-a lungul carierei. Eu îmi doresc ca jucătorii mei să fie toţi sănătoşi la ora întîlnirii. Asta mă interesează cel mai mult. Ne jucăm şansa acolo şi vom vedea ce va ieşi”, a declarat Pavel.