Duşa: Decizia privind ajutorul contra Statului Islamic va fi luată în zilele următoare

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, declară că o decizie privind capabilităţile ce vor fi puse la dispoziţia forţelor internaţionale, în lupta împotriva Statului Islamic, va fi luată de autorităţile române în următoarele zile, primul organism abilitat să dezbată acest subiect fiind CSAT. "Sigur că la nivelul guvernamental şi în funcţie de discuţiile pe care le avem cu partenerii noştri vom stabili în ce constă ajutorul României. Noi deja am făcut câteva precizări referitoare la capabilităţile de care dispune România pentru a sprijini lupta coaliţiei internaţionale împotriva Statului Islamic. Eu am precizat că am pus la dispoziţie capabilităţile pe care România le are în lupta împotriva acestui fenomen care duce la uciderea de oameni, lupta împotriva terorismului. Sigur, va fi ajutor umanitar, dar vor fi şi capabilităţi care vor fi puse la dispoziţia forţelor internaţionale în vederea combaterii şi luptei împotriva Statului Islamic”, a afirmat Duşa.