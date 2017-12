Eșec surprinzător pentru Simona Halep

După o prestație foarte bună la Cincinnati, Simona Halep a dezamăgit la turneul de categorie Premier de la New Haven, dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Principală favorită a competiției, cu acces direct în turul al doilea, tenismena constănțeană a fost învinsă, într-o partidă disputată în noaptea de marți spre miercuri, de către slovaca Magdalena Rybarikova, locul 68 WTA, în turul secund, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, după aproape două ore de joc. Înfrângerea este cu atât mai dureroasă cu cât ocupanta poziției secunde în clasamentul WTA era deținătoarea trofeului, după ce s-a impus la ediția de anul trecut. Drept urmare, sportiva în vârstă de 22 de ani nu și-a apărat cele 470 de puncte WTA cucerite anul trecut, prezența în turul secund fiind recompensată doar cu 55 de puncte WTA și cu un cec în valoare de 9.700 de dolari. „A fost un meci bun pentru mine, dar întodeauna când pierd sunt un pic supărată. Adversara a jucat foarte bine. Trebuie să iau lucrurile pozitive din această înfrângere şi să merg mai departe”, a spus Halep, care a pierdut pentru prima oară meciul inaugural al unui turneu după eșecul suferit în aprilie, la Stuttgart. În ciuda eșecului, constănțeanca nu este în pericol să piardă locul secund în clasamentul WTA în această săptămână.

Desemnată a doua favorită a ultimului turneu de Grand Slam al anului, Halep va avea la dispoziție câteva zile pentru a-și reveni înainte de US Open, care va debuta luni, la New York. Chiar dacă specialiștii americanii nu-i dau prea multe șanse la cucerirea trofeului, sportiva constănțeană speră să repete măcar performanța de la ediția trecută, când a ajuns până în optimi. „Sunt mulțumită de felul în care joc în acest moment, chiar dacă mai am de lucrat la felul în care mă simt pe teren. Am nevoie de mai multe meciuri și sunt convinsă că voi avea parte de ele. Mă simt pregătită să o întâlnesc pe Serena Williams, dar nu mi-aș dori să o întâlnesc până în finală. A câștigat multe titluri, are multe experiență și este cea mai bună jucătoare din lume”, a explicat Halep.