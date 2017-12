E clar, Răzvan Lucescu nu pleacă până la vară!

Chiar dacă România a învins Luxemburg, cu 3-1, marţi seară, la Piatra Neamţ, după o primă repriză slabă, situaţia nu s-a schimbat prea mult în Grupa D. Este adevărat, Bosnia ar putea fi suspendată de FIFA şi UEFA, dar până când acest lucru nu va fi oficial (ca să nu mai vorbim că mai există căi de apel precum TAS) nu trebuie să ne facem iluzii. Prestaţia naţionalei în meciul de la Piatra Neamţ - până la pauză - a fost penibilă, dovadă că Luxemburg a reuşit să înscrie primul gol din istorie împotriva României. Iar scandările spectatorilor după acest gol - “Demisia, demisia” - spun totul despre modul cum este perceput de fani actualul antrenor al echipei naţionale, Răzvan Lucescu. Antrenorul României continuă să susţină că ne putem califica la EURO 2012 şi - mai mult ca sigur! - nu are de gând să demisioneze, deşi ceea ce deranjează pe toată lumea este modul în care evoluează naţionala!!! „S-au făcut cinci puncte. Am depăşit perioada în care am jucat toate meciurile dificile afară. De acum meciurile se joacă acasă. Va fi decisiv fiecare meci care va veni, va fi ca o finală, pe care trebuie să le câştigăm. Am spus şi ieri că în momentul în care primeşte goluri în faze fixe, există fie o lipsă de concentrare, ceea nu a fost cazul acum, fie o stare de spirit dificilă. S-a jucat sub presiune după înfrângerea din meciul cu Bosnia. Lucrurile au fost complicate în prima repriză. Ştiam că Luxemburg nu este o echipă care pune probleme în faza ofensivă. A fost o primă repriză modestă, fără o circulaţie rapidă a mingii, cu multă precipitaţie în joc, probabil şi din această cauză. Repriza a doua a fost mult mai bună, intrarea lui Torje a schimbat lucrurile, după primul gol ne-am descătuşat şi am mai marcat” - a declarat, imediat după meci, Răzvan Lucescu. Cel care l-a salvat pe selecţioner de cea mai mare ruşine din palmares, Adrian Mutu, a avut o declaraţie cât se poate de... corectă: „A fost un meci pe care ni l-am făcut singuri greu, în prima repriză, dar după aceea am fost capabili să întoarcem rezultatul şi să dovedim că naţionala României nu este la acelaşi nivel cu Luxemburg. Cred că norocul nostru a fost că am egalat repede. Nu ar trebui să ne intereseze ce strigă spectatorii, pentru că ei pot striga ce vor, deoarece au plătit pentru bilet, dar noi trebuie să arătăm că merităm să îmbrăcăm tricoul echipei naţionale, prin victorie şi printr-o atitudine corectă la echipa naţională”. Cum capitolul echipa naţională este încheiat până în iunie (sau poate până în septembrie!), Răzvan Lucescu are mari şanse să rămână pe poziţie, mai ales că acum avem alte probleme mult mai importante - cine va câştiga titlul, cine va retrograda, etc. - şi o să ne amintim de România abia la vară! Şi de antrenorul ei (cel mai slab din istorie), Răzvan Lucescu.