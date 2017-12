Economia românească, susţinută de un leu slăbit

Moneda naţională slăbită susţine economia românească şi procesul de ajustare a deficitului puternic de cont curent, care ar putea intra într-o fază de stagnare în acest an, potrivit unei analize Erste Bank. Începînd din vara lui 2007, România se confruntă cu perioade de puternice ieşiri de capital, determinate de îngrijorările faţă de vulnerabilitatea economiei româneşti şi de impactul monedei mai slabe asupra economiei, în special în sectorul financiar, se arată în raport. \"Noi considerăm că moneda naţională slăbită susţine economia românească şi procesul de ajustare a deficitului puternic de cont curent. De la începutul acestui an, am constatat o decelerare accentuată a deteriorării contului curent, care sugerează că deficitul de cont curent raportat la PIB ar putea intra într-o fază de stagnare în acest an (faţă de consensul general pe piaţă referitor la o creştere minoră)\", consideră analiştii Erste. Potrivit Erste, deficitul de cont curent va fi parţial finanţat de influxuri de investiţii străine directe (estimate la 6% din PIB) şi creşterea în continuare a împrumuturilor externe, în principal de către sectorul privat. Datele Băncii Naţionale a României indică un deficit de cont curent în 2008 semnificativ mai redus decît anul trecut, avansul din primele patru luni fiind de 7,5%, astfel că valoarea deficitului a ajuns la 4,84 miliarde de euro. În primele patru luni din 2007, deficitul comercial a urcat cu 115%, de la 2,06 miliarde de euro, la 4,44 miliarde de euro. Raportul Erste analizează economiile şi sectorul bancar din statele Europei Centrale şi de Est (ECE). Analiştii instituţiei financiare consideră că cele mai multe ţări din ECE au avut în ultimii ani o creştere peste potenţial, iar acest ritm ar trebui să încetinească, deoarece este nesustenabil şi ar conduce pe termen mediu la o supraîncălzire a economiilor. Totodată, pieţele importante de export (în special UE) urmează şi ele să îşi încetinească ritmul de creştere, deoarece criza financiară şi diminuarea avansului economic în SUA se vor face resimţite. Totuşi, rata de creştere din statele central şi est europene se va situa peste nivelurile din pieţele majore.