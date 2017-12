Edward Norton, intermediar de vânzări, în scopuri caritabile

Actorul amerian Edward Norton, în vârstă de 41 de ani, şi-a îndemnat colegii de breaslă de la Hollywood să îi doneze diverse obiecte pentru a le vânde pe site-ul său, în scopuri caritabile. La această licitaţie, intitulată Crowdrise Holiday Fundraiser Thing, vor fi puse în vânzare diverse obiecte donate de actorii Ashton Kutcher, Mandy Moore şi James Franco. Edward Norton a declarat că a lansat acest site cu scopul de a îndemna oamenii să se îndrepte către acţiunile de strâgere de fonduri: “Oamenilor le place să facă lucruri drăguţe pentru cei din jur în perioada sărbătorilor şi am lansat site-ul în spiritul acestei idei”. Iniţiativa lui Edward Norton beneficiază şi de sprijinul actriţei Kristen Bell, care a creat un colier, cu un pendantiv din aur de 24 de carate, exclusiv pentru licitaţia de pe site-ul Crowdrise.com.. Actorul de comedie Will Ferrell participă şi el la acest proiect, oferind o sticluţă de loţiune pentru bronzat pe care este lipită o fotografie nud a actorului. Site-ul Crowdrise.com, care a fost inclus recent în Top 25 Best Global Philanthropists, a strâns în octombrie 2009 suma de 1,2 milioane de dolari, în mai puţin de opt săptămâni, pentru asociaţia Maasai Wilderness Conservation Trust.