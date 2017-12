Efectul Ginkgo biloba, un mit

Extractul de Ginkgo biloba, medicament homeopatic utilizat în special pentru a combate consecinţele maladiei Alzheimer, nu are niciun efect asupra declinului facultăţilor cognitive sau a memoriei, potrivit rezultatelor unui studiu. Cercetătorii de la Universitatea Pittsburgh din Pennsylvania (Statele Unite) au realizat studiul pe un eşantion de 3.069 persoane, împărţit în două grupuri. Primul grup a primit doze de Gingko biloba, în timp ce membrii celui de-al doilea grup au urmat un regim placebo. Potrivit rezultatelor publicate în Journal of the American Medical Association (JAMA), cercetătorii nu au descoperit niciun indiciu care să dovedească existenţa unui efect al Ginkgo biloba “asupra evoluţiei facultăţilor cognitive şi niciun efect asupra domeniilor cognitive precum construcţia vizuală şi spaţială, limbajul, atenţia sau viteza psihomotorie”. Autorii studiului au constatat că Ginkgo biloba, extras din planta chinezească purtând acelaşi nume şi care se vinde liber pe teritoriul american, este, în Statele Unite şi Europa, “medicamentul cel mai utilizat pentru a contracara declinul facultăţilor cognitive cauzate de înaintarea în vârstă”. (A.G.)