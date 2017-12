Elevii liceelor cu profil auto pot face mai devreme cursuri de conducere

Guvernul a modificat Regulamentul de aplicare a Codului Rutier printr-o hotărîre adoptată în şedinţa de ieri. Actul normativ completează Regulamentul de aplicare a Codului rutier, astfel încît să fie oferită posibilitatea prezentării la examentul pentru obţinerea unei categorii superioare şi a persoanelor care nu deţin fizic documentul (permisul de conducere), dar care au fost declarate admis la categoria inferioară. Astfel, persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C şi D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, după caz, să fi fost declarat „admis” la examentul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoria B. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, după caz, să fi fost declarat „admis” la examentul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile B,C,D ori subcategoriile C1 sau D1.

O altă modificare se referă la posibilitatea elevilor care urmează cursurile unei instituţii de învăţămînt preuniversitar cu profil auto să efectueze cursuri practice de conducere a unui vehicul pe drumurile publice cu un an mai devreme de împlinirea vîrstei minime prevăzute de lege, respectiv de 18 ani. Astfel, actul normativ adoptat de Guvern preia observaţiile formulate de reprezentanţii grupurilor şcolare cu profil auto referitoare la condiţiile de efectuare a pregătirii teoretice şi practice de către solicitanţii permiselor de conducere care nu au împlinit vîrsta pentru obţinerea categoriei sau subcategoriei solicitate. Noile reglementări menţin, de asemenea, prevederea potrivit căreia efectuarea cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice se poate face, chiar dacă solicitanţii permisului de conducere nu au încă vîrsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu cu mai mult de trei luni înainte de împlinirea acesteia. O altă modificare constă în coborîrea vîrstei la care se poate obţine permisul de conducere pentru două categorii – C şi CE – de la 21 de ani la 18 ani, pentru conducerea vehiculelor avînd masă maximă autorizată mai mare de 3.500 kg.