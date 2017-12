Elvis Presley, artistul cu cele mai populare melodii de Crăciun

Regele muzicii rock\'n\'roll, Elvis Presley, a fost desemnat artistul cu cele mai populare melodii de Crăciun, în urma unui studiu ce a luat în calcul descărcările de pe internet. În topul celor mai căutate piese, Elvis Presley figurează cu trei melodii pe primele 10 locuri, respectiv cu “Blue Christmas” (locul 6), “Santa Claus Is Back in Town” (locul 8) şi “White Christmas” (locul 9). Melodia cu cele mai multe descărcări de pe internet este “Last Christmas”, cântată de Wham!, urmată de “All I Want for Christmas Is You”, a cântăreţei Mariah Carey.

Elvis Presley a interpretat numeroase piese de Crăciun. O parte a acestora au fost incluse pe al patrulea album al artistului, intitulat “Elvis\' Christmas Album”, care, cu peste 12 milioane de copii vândute, este cel mai de succes disc de acest gen lansat în SUA.