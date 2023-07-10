Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 11 IULIE 2023, în Constanța

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Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 11 IULIE 2023, în Constanța

Administrație 10 Iulie 2023 / 17:47 640 accesări

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.

Astfel, zonele afectate sunt:

intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • B-DUL FERDINAND NR. 54-74,
  • BLOC CS CINEMASCOP - B-DUL FERDINAND NR. 56,
  • BLOC SNC - B-DUL FERDINAND NR. 62,
  • BLOC R14 - B-DUL FERDINAND NR. 66;
  • BLOC NOU - STRADA JUPITER NR. 1,
  • BLOC - CUZA VODA NR. 78A,
  • STRĂZILE: CUZA-VODĂ, MERCUR, JUPITER, GHEORGHE LAZAR, I. G. DUCA - PARTIAL, STEFAN CEL MARE NR. 77-81 ŞI NR. 70-92, RESPECTIV PORTIUNEA SITUATE ÎNTRE STRAZILE I. G. DUCA SI ATELIERELOR, BLOC B - STRADA STEFAN CEL MARE NR. 77-79,
  • BLOC M25 - STRADA STEFAN CEL MARE NR. 81 (CLIENTI CASNICI SI SOCIETATI COMERCIALE LA PARTER BLOCURI),
  • SUPERMARKET "CARREFOUR MARKET" (FOST "ANTONIADIS") - STRADA ŞTEFAN CEL MARE NR. 72,
  • CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET "JEAN CONSTANTIN"- B-DUL FERDINAND NR. 56
  • HANUL "BALCAN" - STRADA STEFAN CEL MARE NR. 84.

intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

ZONA KM 4,

  • BLOCUL: G3 - STRADA SLT.
  • STRADA COSMIN FURTUNA NR. 1 (FOSTA STRADA DR. BAGDAZAR),
  • ALEEA TIMONEI, CU BLOCURILE: CMN C4, CMN C5, CMN C6, CMN C7,
  • BLOC S1A, S1B, S1C, S2, S3 - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 93-101,
  • ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 131-173;
  • STRADA IEDEREI, NEHOIULUI
  • SC PRIBACOST SRL - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 149,
  • SC OPTIM KONFORT SRL - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 147,
  • BIROURI SC CARCO GRUP SRL - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 141

intervalul orar: 12:30-16:30, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • CENTRUL MEDICAL "UNIREA"- CLINICA MEDICALĂ "REGINA MARIA - CLINICA TOMIS"- B-DUL MAMAIA NR. 16A

intervalul orar: 23:00-4:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • SUPERMARKET KAUFLAND ROMANIA (MAGAZIN NR. 2300) B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR. 21

Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, moderni​zare​ sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.

Taguri articol
E-Distribuție Dobrogeaîntrerupere curent electric
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