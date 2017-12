Enel Electrica Dobrogea, neprofesionalism ridicat la rang de artă

Cîteva secunde au fost de ajuns pentru ca locuitorii scării A a blocului F1 de pe str. Ştefan cel Mare din Constanţa să rămînă, la peste 40 de grade Celsius, fără frigidere, aparate de aer condiţionat, televizoare, calculatoare şi alte aparate electrice şi electrocasnice. Un puseu de tensiune a „prăjit” efectiv întreaga agoniseală a oamenilor. Disperaţi, aceştia au apelat numărul pentru urgenţe al Enel Electrica Dobrogea (EED), 929. Într-un tîrziu, un dispecer a răspuns şi a trimis o echipă care s-a apucat în silă de lucru şi care, după două minute de „moşmondeală”, s-a făcut nevăzută. Cele 20 de familii din bloc au rămas încremenite şi s-au întors, „învinse”, în apartamentele ce miroseau a ars. Această întîmplare a avut loc marţi, 24 iulie, la orele 16.20. La această oră, nu s-a schimbat nimic în apartamentele celor peste 50 de constănţeni rămaşi fără aparatură electrică.

Am încercat şi noi să luăm legătura cu reprezentanţii EED, pentru a afla cum pot fi „salvaţi” locatarii păgubiţi, care sînt demersurile legale prin care aceştia pot fi realmente ajutaţi, a cui este vina celor întîmplate, care sînt cauzele etc. Reprezentanţii EED care au putut fi găsiţi în oricare dintre sedii sînt: casieriţe, agenţi de pază şi ordine, secretare. În plus, o vagă mişcare la departamentul de contabilitate şi marketing. Aceste categorii au recunoscut din start că problema îi depăşeşte. Purtătorul de cuvînt al EED, Alina Pascu, se află în concediu peste hotare, unde nu poate fi deranjat. Însă, ca un funcţionar care îşi face bine treaba, înainte de a pleca s-a asigurat că cineva îi va ţine locul: fantomele. Din păcate, acestea nu agreează nici ziariştii şi, mai ales, nici abonaţii plătitori de facturi şi abonamente. Biroul de presă al EED se află la Bucureşti, iar informaţiile sînt asigurate de Action Global Communications Romania (AGCR). Identificăm „capul” AGCR, zis şi „Managing Director”, Ruxandra Scoarţă, care face tot posibilul să ne ajute. Din păcate, nici ea nu a avut mai mult succes la fantome. Acestea nu răspund nici la telefon! Concluzia: niciun răspuns de la Bucureşti, niciun răspuns de la Constanţa. Un alt mister total ce învăluie EED se află la nivelul conducerii acestei companii. Nimeni nu ştie cine sînt directorii, unde sînt aceştia sau măcar dacă există?! În mijlocul acestei hore a ridicatului din umeri, locatarii blocului F1 au pagube de sute de milioane de lei şi îşi cumpără doar ce pot mînca în cîteva ore, întrucît alt gen de alimente nu mai pot stoca. Ei s-au întîlnit ieri după-amiază cu reprezentanţii asociaţiei de proprietari: Alexandrina Ceorcilă, administrator, şi Cornel Minciu, metrolog şi au rememorat: aventurile echipei de la EED, care, în două minute, şi-a făcut, provizoriu desigur, meseria, zecile de aparate defecte şi sumele astronomice ale pagubelor, temerile că vor rămîne fără despăgubiri şi fără siguranţa că, dacă-şi iau altele, puseul de tensiune nu-i va vizita din nou. În aceste condiţii, s-au hotărît să înfrunte hăţişul legal al demersului de a-şi recupera pagubele. Ei depun astăzi o sesizare la sediul EED şi vor aştepta sosirea unei echipe (alta decît cea cu reparaţiile!) de specialişti care să constate daunele şi să investigheze motivul întîmplării. Dacă se dovedeşte că vina aparţine EED (în ciuda eforturilor noastre, noi nu am aflat cînd se întîmplă acest lucru), compania este bună de plată. Dacă nu, oamenii sînt răspunzători pentru propriile bunuri. Constantin Iacoboaiea şi Larisa Scutaru sînt hotărîţi ca, împreună cu restul vecinilor, să depună sesizări peste tot, după EED urmînd şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului. „Aparatul de aer condiţionat m-a costat peste 20 de milioane, televizoarele, cuptorul cu microunde, calculatorul, nici nu mai ştiu cît. Cine-mi dă mie aceşti bani? Sau cine-mi garantează mie că acest lucru nu se va mai întîmpla? Echipa Electrica? Ha!”, îşi varsă năduful Constantin Iacoboaiea, în asentimentul tuturor vecinilor.