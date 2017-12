Englezii de la „Cradle of Filth” au încins atmosfera pentru cîteva mii de vamaioţi

Cea de-a cincea ediţie a festivalului „Stufstock Greenfest”, care se desfăşoară în perioada 16-19 august, în Vama Veche, a început joi după-amiaza, cu o serie de concerte de rock-metal. Festivalul s-a deschis cu recitaluri care au avut loc pe plajă, dar, odată cu lăsarea serii, concertele s-au mutat în principalul loc de desfăşurare a evenimentului, Marina Park, un teren aflat la intrarea în Vama Veche. Acesta găzduieşte cele două scene pe care artiştii performează alternativ.

De departe, cel mai mai apreciat concert al serii a fost cel al englezilor de la „Cradle of Filth”, care au reuşit să ţină în… priză publicul timp de aproximativ o oră. La încălzirea atmosferei pentru principalul moment al serii au contribuit şi cei de la „Altar”, care au cîntat înainte de cea mai aşteptată trupă a serii, dar şi numeroasele ore pe care cei veniţi la Stufstock le-au petrecut pe terasele din Vama Veche, pentru a se… hidrata, mai ales că organizatorii au impus ca intrarea să se facă fără băuturi alcoolice şi brăţări cu ţinte. „Cavalerii britanici” ai black-metal-ului au fost primiţi de un public entuziast, format în principal din fani „înrăiţi” ai trupei. Unii dintre aceştia au venit special pentru a-şi vedea idolii concertînd. „Nu îmi vine să cred că îmi văd idolii din adolescenţă, acum, la vîrsta de 25 de ani! Am venit special la Stufstock pentru Cradle of Filth, îi ascult de foarte mulţi ani”, a declarat Nicoleta D., o tînără bucureşteancă.

Publicul a „respectat”, şi în acest an, ţinuta Vama Veche, rockerii fiind îmbrăcaţi în clasicele „uniforme” – tricou, geacă şi pantaloni din piele -, închise la culoare, cu pletele în vînt, călare pe motoare sau pur şi simplu pe jos. În ciuda acestui decor, seara a debutat cu un public timid, doar aprox 2.000 de tineri venind pentru primele concerte ale serii, susţinute de trupele Last Hope din Bulgaria, Coma şi „Implant pentru Refuz”. „În seara asta am topit metalul, am avut un public dedicat!”, a declarat Mircea Toma, organizatorul evenimentului.

Trupa „Luna Amară”, veterană deja la „Stufstock”, cu cinci participări dintr-un total de cinci ediţii, a reuşit să întreţină atmosfera în continuare. În prima seară a festivalului au mai urcat pe scenă trupele „Neurotica”, „Sunshine” şi „Survolaj”, iar după ora patru, concertele s-au mutat pe plajă. Trupa „Blanoz”, cu o combinaţie de electro, drum & bass şi live electronics, a susţinut concertul de la răsăritul soarelui.

„Stufstock Greenfest” aduce, în acest an, în total 50 de trupe şi artişti. Sîmbătă vor concerta „Phoenix”, „Nişte Băieţi” şi „The Dandy Warhols”, iar duminică, „Butterflies in My Stomach”, Mircea Baniciu, „Tuba Projesc” şi „Defunkt”. Evenimentul este organizat de Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural.Co, co-organizator al evenimentului fiind Events.