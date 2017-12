Eșec usturător pentru BC Athletic Constanța

18:53:03 / 08 Noiembrie 2016

Altii muncesc, altii dau din tastatura

Pentru amatorii si afonii de pe la inceputurile commenturilor, haterii afoni de baschet de serviciu la articolele despre baschet din Constanta ... le transmit la multi ani de Sfintii Mihail si Gavril in primul rand. :)) In al doilea rand trebuie sa si cunosti fenomenul si chiar citesc pareri pertinente expuse clar argumentat de unii, fapt pentru care acest reply consider ca merita timpul pierdut. La Athletic n-a declarat nimeni ca o sa ia titlul sau ca vor fi victorii pe linie. De altfel Braila si Iasi (echipa care a disputat si turneu de promovare in Liga Nationala) sunt printre cele mai bune din grupa. Dar trebuie sa stii lucrurile astea, pe cand haterii au alte treburi prin articolele de sport de prin ziarele constantene. Athletic banuiesc ca isi propune sa creasca jucatori de la noi care peste 2-3 ani pot fi angrenati intr-un colectiv cu stranieri care sa acopere / completeze chimia si performanta echipei. Evident, am aflat uitandu-ma la reportaje si la articolele de sport. Nu am asteptari foarte mari de la o echipa de copii. Pentru ca ei vor progresa si daca vor avea noroc, vor ajunge sa joace langa ''americani, pakistanezi, panamezi sau jucatori de echipa nationala cum e la Braila, Oradea si alte echipe de ligi inferioare. De ce asa? Simplu. Pentru ca NU ne crestem noi copiii si nu-i sustinem in performanta. Mie unul mi se pare foarte firesc si normal ca scolile de baschet de la noi din C-ta (CSS-urile, BC-urile) sa fie finantate cat mai mult pentru ca suntem la pamant din acest punct de vedere. Si daca am avea echipa competitiva Athletic plina de americani si sarbi la Constanta si ar promova din primul an, nu ar insemna nimic pentru sportul de la noi. Nu vom fi crescut jucatori, nu le vom fi dat sansa sa joace si poate sa ajunga la o performanta care poate acoperi nivelul unui meci de LNBM. Echipa asta nu e un proiect facut pentru rezultate si pentru mancat bani cum a fost BC Farul de a intrat DNA-ul peste ei (la jucatori nu erau bani, dar sutele de mii de lei noi curgeau in conturi si dispareau). Restul care nu vor ca sportul sa fie sustinut in C-ta, sa cante la alta mese, la alea de la primarie si de la consiliu. In Constanta sunt zeci de asociatii sportive sustinute din bani publici (CSS-ul din C-ta de exemplu, care ia bataie de la Athletic la cel putin 40 de puncte in majoritatea cazurilor) dar uitati esenta: toate asociatiile si cluburile din C-ta ne cresc jucatori si au nevoie de sprijin. Ca-i Constanta, Cernavoda sau Medgidia! Treziti-va ba si nu mai bateti campii pe aici ca faceti Constanta de ras.