Etapa a 12-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Campionatul Judeţean de fotbal programează duminică partidele din cadrul etapei a 12-a, penultima din turul campionatului pentru Seriile Sud şi Est. Iată programul meciurile, care vor începe la ora 11.00, cu excepţia celor de la Dunărea, Fîntînele, Gîrliciu, Medgidia, Constanţa şi Chirnogeni (meciul al doilea) - SERIA NORD: Recolta Nicolae Bălcescu - Sport Club Horia (se joacă la Dorobanţu); Gloria Seimeni - Dunaris Topalu (se joacă la Dunărea, de la ora 12.00); Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon (ora 12.00); Viitorul Tîrguşor - Pescarul Ghindăreşti; Sportul Tortomanu - Ştef Serv Seimeni; Voinţa Valu lui Traian - SC Val Poarta Albă; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Viitorul Vulturu; Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Siminoc (ora 12.00). SERIA SUD: CSS Medgidia - AS Carvăn (se joacă pe stadionul Cimentul, de la ora 14.00); Sacidava Aliman - Danubius Rasova (se joacă la Dunăreni); AS Ciocîrlia - AS Independenţa; ELIF Fîntîna Mare - Inter Ion Corvin; Viitorul Cobadin - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Pietreni); CS II Peştera - Progresul Dobromir. SERIA EST: CFR Constanţa - Viitorul Cerchezu; Unirea Topraisar - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Vulturii Cazino Constanţa - CS Agigea (se joacă sîmbătă, de la ora 13.00, pe terenul Metalul); Sparta II Techirghiol - Avîntul Comana; Fulgerul Chirnogeni - CS II Eforie; Recolta Negru Vodă - AS Bărăganu (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.00); Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni. Comisia de Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal a modificat săptămâna aceasta rezultatul unui meci din etapa trecută: AS Independenţa - Sacidava Aliman 3-0 (pe teren 1-5; motiv: substituire de jucător).