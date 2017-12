Etapa a 8-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, au loc meciurile etapei a 8-a. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 11.00, cu excepţia celor de la Constanţa (Stadionul Portul), Fîntînele, Tortomanu, Carvăn, Cotul Văii şi Ciocîrlia (meciul al doilea) - SERIA NORD: Viitorul Fîntînele - Gloria Seimeni (ora 12.00); Viitorul Tîrguşor - Recolta Nicolae Bălcescu; Sportul Tortomanu - Sport Club Horia (ora 16.00); Voinţa Valu lui Traian - Dunaris Topalu; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Ulmetum Pantelimon; Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti; Viitorul Vulturu - Ştef Serv Seimeni; SC Val Poarta Albă - Voinţa Siminoc (se joacă la Ciocîrlia, de la ora 13.00). SERIA SUD: CSS Medgidia - CSM II Medgidia Valea Dacilor (stadion Cimentul); Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Dunăreni); AS Ciocîrlia - Marmura Deleni (ora 11.00); ELIF Fîntîna Mare - Viitorul Cobadin; Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin (se joacă la Băneasa); AS Carvăn - AS Independenţa (ora 15.00); Danubius Rasova - CS II Peştera (se joacă la Cochirleni). SERIA EST: CFR Constanţa - CS II Eforie; Unirea Topraisar - AS Bărăganu; Vulturii Cazino Constanţa - Recolta Negru Vodă (se joacă pe stadionul Portul, de la ora 15.00); Sparta II Techirghiol - Fulgerul Chirnogeni; Viitorul Mereni - Avîntul Comana (se joacă la Osmancea); Viitorul Cerchezu - CS Agigea; Gloria II Albeşti Cotul Văii - Luceafărul Amzacea (ora 12.00).