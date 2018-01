Euro a cîştigat teren în faţa leului

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, pînă la 3,2215 lei/euro, de la 3,2180 lei/euro cît era luni, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută ale investitorilor străini cu plasamente în ţările din regiune, susţin analiştii. Euro era cotat în deschiderea şedinţei valutare locale la 3,2120 lei, la un nivel similar cu cel de luni, iar pînă la jumătatea zilei leul s-a depreciat pînă în apropierea nivelului de 3,2300 lei/euro. În jurul orei 13:30 cotaţia coborîse uşor la 3,2160-3,2210 lei/euro. "Se pare că leul suferă o uşoară corecţie în evoluţia sa faţă de euro pe măsură ce investitorii străini nu vor să îşi deschidă noi poziţii pe pieţele emergente", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat în prima parte a zilei de la 1,3439 la 1,3383 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3388 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu 62 de lei vechi (0,26%) faţă de dolar, de la 2,4001 lei/dolar, cît era luni, la 2,4063 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,10% pe an faţă de 6,13% pe an cât era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 6,85% pe an, de la 6,94% pe an, cît era luni. Piaţa se aşteaptă ca dobînzile interbancare pe termen scurt să mai scadă spre sfîrşitul perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii, adică pînă pe 23 iunie.