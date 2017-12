Euro a coborît, după şase luni, sub pragul psihologic de 3,5 lei

După 6 luni de stagnare, euro a coborît la 3,49 lei, sub pragul psihologic de 3,5 lei noi. Deşi aprecierea leului este una moderată, analiştii financiari consideră că leul va continua să se întărească în raport cu moneda europeană. Viitorul monedei naţionale pare foarte bine trasat. Finanţiştii cred că leul o poate lua pe un singur drum, acela al aprecierii în raport cu euro. Evoluţia pozitivă a leului este pusă pe seama aderării României la UE şi a economiei româneşti, care este tot mai puternică. Analiştii economici susţin că monedele care au aderat la UE au cunoscut aprecieri şi înainte şi după integrare. "Piaţa românească este atractivă la nivel mondial. Dobînzi de 8,75% sînt foarte mari la nivel mondial, dar intră în competiţie cu noi Ungaria care, se pare, că va aduce dobînzile spre 8,5%. Investitorii străini care au mizat pe leu anul acesta au cîştigat 8-8,5% din dobînzi, plus aprecierea nominală de 4%, deci o apreciere de 12% pe tot anul", a declarat un dealer.

Pe baza acestei evoluţii, analiştii estimează că euro va continua să scadă în raport cu leul. Eu mai spun că, la sfîrşitul acestui an, este foarte probabil ca să vedem cotaţiile monedei naţionale versus moneda europeană în jurul valorii de 3,45. La începutul şedinţei interbancare de ieri, băncile au afişat cotaţii de 3,4890 - 3,4910 lei/euro, cu o uşoară presiune la cumpărare, raportul avansînd pînă la un maxim al zilei de 3,4920 lei/euro. Ulterior, piaţa s-a echilibrat, majoritatea tranzacţiilor fiind realizate în jurul nivelului de 3,49 unităţi. Spre finalul şedinţei, ordinele de vînzare au determinat o uşoară coborîre a cotaţiei, la 3,4880 lei/euro, dar efectul a fost rapid anulat de cumpărătorii de valută, astfel că leul a încheiat ziua în staţionare. Dealerii au afirmat că piaţa a fost "îngheţată" la 3,49 lei/euro, evoluţia leului încriindu-se în tendinţa valutelor din regiune. BNR a afişat un curs de referinţă de 3,4909 lei pentru un euro, în scădere cu 0,24 bani faţă de nivelul raportului de joi. Moneda americană a evoluat în sens contrar şi a cîştigat 0,47 bani, referinţa urcînd la 2,7320 lei/dolar. Pe piaţa monetară, dobînzile au urcat la 6,5 - 7,5% pe an, de la 5,5 - 6,5% pe an în ziua precedentă, în contextul unei lichidităţi în uşoară scădere.