Euro s-a apropiat de 3,37 lei

Băncile tranzacţionau un euro la 3,3675 lei la finalul şedinţei valutare de ieri, moneda naţională depreciindu-se faţă de euro, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută din cursul zilei, susţin dealerii. Euro era cotat la 3,3610-3,3640 lei la prima oră a dimineţii, dar, pînă la sfîrşitul zilei, leul a pierdut teren pînă la 3,3675 lei/euro, nivel la care a şi închis şedinţa valutară. “Ordinele de cumpărare de valută au venit atît de la clienţii locali ai băncilor, cît şi de la cei străini. Cert este că în jurul nivelului de 3,37 lei/euro apar vînzări de valută care limitează deprecierea leului”, a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle.

Pentru moneda americană, banca centrală a afişat, ieri, un curs oficial de 2,5239 lei/dolar, cu 0,04% mai mult pentru un dolar faţă de şedinţa precedentă, cînd era de 2,5229 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană a oscilat între 1,3324 şi 1,3372 dolari/euro. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,88% pe an, faţă de 6,94% în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 7,81% pe an de la 7,92% pe an, cît era marţi. “Dobînzile interbancare la depozitele overnight s-au stabilizat în jurul nivelului de 7,25-7,75% pe an”, a încheiat Bîrle.