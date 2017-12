Europa ne salută progresele, PDL ni le îngroapă

PAŞI IMPORTANŢI Nu credem că se aştepta nimeni ca raportul Comisiei Europene (CE) privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) pe justiţie, prezentat ieri, la Bruxelles, să certifice faptul că parizerul din frigiderul românilor s-a preschimbat peste noapte în somon afumat sau că în România curge doar lapte şi miere. Lucrurile nu se pot schimba cât ai pocni din degete. Raportul special, de zece pagini, mult mai scurt decât rapoartele publicate de obicei, afirmă că ţara noastră ar putea reveni curând la normal, dacă va continua să îndeplinească recomandările CE. Purtătorul de cuvânt al CE, Mark Gray, a arătat că în ultimele şase luni s-au înregistrat progrese, Constituţia şi hotărârile pronunţate de Curtea Constituţională au fost respectate, însă “România trebuie să facă mai mult pentru independenţa sistemului judiciar şi statul de drept”. Gray spune că nu pot fi ignoraţi paşii ce trebuie făcuţi în continuare. El a dat însă asigurări că în relaţiile CE cu autorităţile există un sentiment de încredere.

VINOVAŢI DIN START În acelaşi raport, juriştii CE promovează prezumţia de vinovăţie. În opinia lor, parlamentarii trebuie să demisioneze dacă sunt vizaţi de rapoartele Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Concret, dacă ANI constată o stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, nu mai este nevoie ca justiţia să se pronunţe. Practic, CE prin recomandarea făcută dă undă verde abuzurilor de ordin politic. Ciudat este că în timpul guvernării PDL, CE nu a venit cu o astfel de propunere. Gray s-a referit la simplificarea arestării parlamentarilor. Nu ştim de ce crede Gray că procedura este complicată, întrucât este aceeaşi ca şi în anii trecuţi (când nu a fost criticată în rapoartele CE). El a mai „recomandat” ca în situaţiile în care „imunitatea parlamentarilor nu este ridicată” să existe „justificări”.

PRESA, SUGRUMATĂ După ce a pus la punct împreună cu Mona Pivniceru o procedură de selecţie a şefului DNA şi a procurorului general (procedură care nu este prevăzută de legea românească), CE \"recomandă\" ca \"numirea şefilor DNA şi Parchetului General să se facă în mod deschis şi transparent, pe cât posibil cu suportul CSM\"!? Adică exact aşa cum sugerase Băsescu! Raportul MCV vorbeşte şi de \"rezistenţa instituţiilor anticorupţie la presiuni\" (ANI, Cutea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi CSM) şi \"remarcă\", în premieră, \"hărţuirea\" unor \"oficiali-cheie, judecători şi nu numai\" în mass-media. Şi fapt fără precedent, se cere \"revizuirea\" regulilor în presă. Grav este faptul că Mark Gray recunoaşte că multe dintre aspectele negative consemnate în document s-au bazat pe plângerile unor oficiali care au venit în mod… individual la Bruxelles, cu extrase din presă sau din emisiuni tv.

BUNI PENTRU SCHENGEN Comisia crede totuşi că România îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a intra în Schengen. Oficialul european a precizat, însă, că raportul MCV nu are legătură cu aderarea la zona Schengen. Pesimişti şi puşi pe criticat, pedeliştii s-au înghesuit să declare presei că raportul ar fi, de fapt, unul dintre cele mai dure şi mai critice. Evident că lucrurile se văd altfel când nu mai eşti la guvernare, iar fostele rapoarte care criticau guvernarea pedelistă s-au dat uitării instantaneu! Portalul EurActiv îi contrazice însă, arătând că este un raport mai puţin dur, după un an extrem de dificil pentru relaţiile UE-România. Preşedintele Traian Băsescu a intrat în politica lui “no comment”, considerând că întâi trebuie să studieze atent raportul şi abia apoi să comenteze. Prietenii ştiu de ce! CE va face un nou raport despre progresele noastre în Justiţie sub MCV până la sfârşitul anului. Între timp, săptămâna viitoare, premierul Victor Ponta şi preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, se vor întâlni pentru a discuta despre raportul MCV.

REACŢII Premierul Ponta consideră că raportul CE conţine anumite erori materiale, precum faptul că nu s-ar fi întâmplat nimic în cazul miniştrilor verificaţi de ANI sau că ar fi miniştri cercetaţi pentru corupţie, iar acestea puteau fi îndreptate dacă \"Mecanismul era şi de Cooperare, nu doar de Verificare\". La rândul său, purtătorul de cuvând al PSD, Cătălin Ivan, a declarat că Raportul conţine recomandări cel puţin ciudate, în condiţiile în care CE cere României să nu mai respecte legi aflate în vigoare sau să se restrângă libertatea presei. Europarlamentarul PSD Corina Creţu s-a arătat dezamăgită că raportul MCV conţine atacuri împotriva libertăţii presei româneşti, precum şi clişee ale fostei puteri, ea apreciind că documentul riscă să fie folosit împotriva intereselor României. Fostul comisar european Leonard Orban a afirmat că tonul general al raportului MCV este, în opinia sa, în general unul mixt, cu elemente pozitive, însă introducerea elementului privind mass-media va crea dificultăţi suplimentare. Europarlamentarul Norica Nicolai, vicepreşedinte al PNL, a apreciat că raportul CE este unul \"echilibrat\", însă referirile la adresa presei contravin principiilor Tratatului de la Lisabona şi nu au nicio legătură cu Mecanismul. Ambasada Olandei a anunţat că Guvernul olandez va studia raportul MCV şi va trimite o evaluare Parlamentului român.