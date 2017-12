„Evaziunea în Portul Constanţa trece de 40%”

16:47:37 / 26 Martie 2014

hotii

Numai baliverne. Cand il auzi pe MAzare ca vorbeste de milionarii din Port ti se face scarba. Jumatate din operatorii portuari se chinuie sa supravietuiasca intr-un port care nu ii ajuta deloc, in conditiile in care platesc taxe imense, aberante fara sa beneficieze de nici un serviciu ( drumuri, dragaj etc ) si el vrea sa le creasca. In momentul cand se va face aceasta miscare cred ca pentru prima oara vor fi toti uniti in Port si vor intra in greva generala.