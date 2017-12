Exclusiv! A murit cel mai longeviv redactor-șef al revistei „Tomis“

20:40:18 / 01 Octombrie 2016

Pacat! Oameni care mi-au incantat adolescenta, in seri de sezatori literare se duc pe rand. Imi raman insa amintirile, cartile din biblioteca si cateva numere dragi mie din revista Tomis, undeva intr-un dulap vechi... Constantin Novac era intr-adevar un barbat frumos, rupt parca de lume, privind prin interlocutor din spre alte sfere, in timp ce vorbea rar si cu voce joasa... Dumnezeu sa-l pastreze langa el si sper sa nu se piarda numele lui in vremurile ce vin.