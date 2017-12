EXCLUSIV! Medici care injectează buzele femeilor chiar și în restaurante!?

Injectarea buzelor a devenit de ceva timp o modă printre unele doamne și domnișoare, pentru a arăta cât mai bine, pentru a atinge perfecțiunea, cum au văzut la televizor. Nu toate femeile însă ascultă de medici, unele ignoră chiar reguli de bază, așa că rezultatele lasă de dorit. Chiar dacă unii doctori le atenționează că operațiunea în sine are limite și că trebuie să spună stop intervenției după o anumită cantitate de substanță injectată (fie acid hialuronic, fie silicon sau orice altă substanță), ele au o altă opinie, nefăcând, însă, altceva decât să se ”mutileze”. Așa cum chiar unii bărbați o spun.

PENTRU CINE SE MUTILEAZĂ?

”Sunt șocat de proporția din ce în ce mai mare de femei care aleg să se mutileze băgându-și rahat din acela în buze. Și, de asemenea, sunt șocat de proporția covârșitoare de amici/prieteni bărbați care îmi spun că și lor li se pare absolut dizgrațios. Deci, pentru cine se mutilează? DE CE?!?! Am întâlnit sau am văzut poze cu fete pe care le-am cunoscut de-a lungul timpului și m-am speriat. Erau tipe frumoase... Păcat de ele... Vă implor, înțelegeți: ARATĂ ORIBIL !!!!!!!!!!!”, scria, nu demult, actorul Mihai Bendeac, pe pagina sa de socializare. Și nu este singurul care le roagă pe unele femei să aibă control asupra situației. De altfel, și medicii le atenționează. Dar dorința este însă mult prea mare. Cele mai multe doamne și domnișoare fac totul pentru a avea buze, spun ele, super-sexy!

SE DUC ORIUNDE

Se duc oriunde, chiar dacă trebuie să suporte dureri mari, chiar dacă injectarea se face într-un loc neautorizat. În mod normal, injectările trebuie să se desfășoare într-un cabinet medical, acolo unde există un mediu steril, și de către o persoană care este pregătită în acest sens. Nu oricine poate să facă acest lucru. De exemplu, multe merg la cosmeticiene, deși nu au competențe în acest sens. Li se injectează substanța după ce li se aplică o cremă cu un ușor anestezic, astfel că și durerile sunt mari; și, de asemenea, și riscurile unor complicații.

Medicul dentist Anca Georgescu, din cadrul ToldiMed Dental Center din Constanța, a explicat, pentru ”Telegraf”, de ce este important ca injectările să fie făcute de către specialiști, fie dermatolog, fie dentist, fie chirurg de chirurgie plastică, și în niciun caz în cabinetele cosmetice, de cosmeticiene. „Medicul trebuie să fie capabil să gestioneze eventualele complicații: edem, echimoză, hematoame. Cele mai grave sunt hematoamele. De asemenea, este foarte importantă anestezia pentru a suprima durerea; or, anestezia poate fi făcută doar de un medic specialist, și asta pentru ca procedura să fie sigură, lipsită de durere și confortabilă pentru pacient”, a declarat dr. Anca Georgescu. În lipsa anesteziei, într-un salon de cosmetică, de exemplu, se folosește o cremă cu un anestezic ușor, deci pacienta simte durere mare și, în plus, poate sângera foarte mult. Grav este că unii medici, în dorința de a se îmbogăți, au găsit varianta ca injectările să le facă în... restaurante, deci spații total neadecvate. Se întâmplă de ceva timp în România. Pentru că le fac reduceri pacientelor chiar și de 50% în cazul procedurilor, acestea acceptă fără să stea pe gânduri. Uită de riscuri, uită de tot. Vor să arate bine și atât. Avem informații potrivit cărora sunt medici care merg din oraș în oraș, strâng mai multe doritoare și își fac treaba la... reducere în restaurante. Medicii care fac injectări pacientelor în cabinete susțin că cei care fac „turism medical“ sub nicio formă nu pot asigura un mediu steril, implicit pacientele sunt în pericol. Și, în plus, s-ar părea că pacientele care se bucură la respectivele reduceri beneficiază de produse slabe calitativ. „Este foarte important ce produse injectăm: pot fi produse slabe calitativ, ieftine, și atunci pot să apară pe termen lung complicații, pot să apară noduli, pot să apară urme de acid hialuronic închistat din cauză că acidul din compoziția produsului nu este bun. Din păcate, multe paciente aleg prețul, nu calitatea. Nu se gândesc că acel produs este injectat în buze”, a adăugat dr. Georgescu.

EFECTUL DE MĂRIRE SE MENȚINE ÎNTRE 6 ȘI 9 LUNI, DAR ESTE FOARTE IMPORTANTĂ SUBSTANȚA INJECTATĂ INIȚIAL!

Un produs de slabă calitate costă circa 100 de euro. „După cel mult aproximativ 9 luni, pacienta trebuie să revină la o nouă injectare. Se poate injecta odată toată cantitatea sau pot reveni la un retuș. Efectul este vizibil imediat”, explică dr. Georgescu. Pentru siguranță, în cabinetele medicale există fișe generale de sănătate, pe care pacienta trebuie să le completeze. „De aceea explicam că medicul este cel care trebuie să efectueze asemenea proceduri. Pacienta poate avea o suferință cardiacă, iar anestezicul îi poate face rău. Trebuie, de asemenea, să știm ce produs i-a mai fost injectat anterior. Substanțele se pot întâlni în țesut și pot da o reacție alergică. Este clar că trebuie făcute în cabinet”, a declară medicul dentist constănțean. În plus, în cabinete medicii oferă garanția că produsele folosite nu sunt contrafăcute, și în acest caz se pare că există o piață cu produse contrafăcute. „Pacienta primește un pașaport de frumusețe pe care sunt trecute toate datele de pe produs, seria, tipul. Se întâmplă să dezvolte reacții adverse pentru că existau urme din vechiul produs, iar în contact cu noul produs se produc reacțiile”, a adăugat medicul ToldiMed Dental Center din Constanța.

EXISTĂ ANTIDOT

În cazul în care o pacientă nu este mulțumită de rezultat sau dacă apar unele complicații, dr. Georgescu a explicat că există antidotul pentru acidul hialuronic, o substanță specială care poate fi injectată și imediat acidul se resoarbe din țesuturi.