Explorări a produs surpriza la Constanţa

CVM Tomis Constanţa a început cu stângul confruntarea cu Explorări Baia Mare, din semifinala Diviziei A1 la volei masculin. Vineri, în Sala Sporturilor, în primul duel dintre cele două formaţii, băimărenii au produs surpriza, învingând, după un meci maraton, cu 3:2 (26:28, 18:25, 25:23, 25:18, 15:10), o echipă constănţeană care părea la un moment dat că se va impune în număr minim de seturi. Dar cum în volei cine nu câştigă cu 3:0 pierde cu 2:3, CVM Tomis se află acum într-o situaţie dificilă, victoria în a doua partidă programată sâmbătă, tot la Constanţa, de la ora 17.00, fiind obligatorie, în condiţiile în care în semifinale se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Şi la jocul de sâmbătă, toţi spectatorii vor primi la intrarea în sală câte un steguleţ cu sigla CVM Tomis şi câte o poză de grup a echipei, iar în tribune vor fi distribuite steaguri în culorile alb-albastru. Biletul de intrare costă 5 lei, iar tinerii cu vârsta sub 14 ani beneficiază de intrare gratuită.

Aşa cum s-a întâmplat şi în ultima întâlnire directă dintre CVM Tomis şi Explorări, câştigată de constănţeni cu 3:2, în urmă cu două luni, confruntarea de vineri a început într-o notă de echilibru. În primul set, Tomis s-a desprins la 20:16, oaspeţii au egalat la 24, iar gazdele au fructificat abia a cincea minge de set de care au beneficiat. În setul secund, voleibaliştii antrenaţi de Viktor Sidelnikov s-au impus fără probleme, cu 25:18, suporterii constănţeni aşteptând un succes cu 3:0 al favoriţilor. În setul 3, Tomis a revenit de la 13:16 şi a condus cu 23:20, scor la care puţini mai dădeau o şansă voleibaliştilor antrenaţi de Marius Botea. Din păcate pentru formaţia de la ţărmul mării, a urmat o serie de cinci puncte pentru oaspeţi şi 25:23 în favoarea lui Explorări, care a relansat disputa. Oaspeţii au evoluat dezinvolt în ultimele două seturi, profitând şi de erorile apărute la serviciu şi preluare în tabăra constănţeană, adjudecându-şi fără probleme seturile 4 şi 5, cu 25:18 şi 15:10. Un duş rece pentru jucătorii Tomisului, care trebuie să uite cât mai repede eşecul de vineri, lupta pentru accederea în finala mare fiind una pe muchie de cuţit.

„Chiar dacă am pierdut primul meci, tot noi avem prima şansă la calificare. Am demonstrat în sezonul regulat că putem învinge la Baia Mare şi cred că vom putea obţine victoriile de care avem nevoie”, consideră Radu Began, căpitanul Tomisului. „Am făcut prea multe greşeli la serviciu şi la preluare. După ce a câştigat setul 3, Baia Mare s-a apărat din ce în ce mai bine, a servit tactic, iar noi nu am mai putut ataca la fel de eficient ca în primele două seturi. Dacă cineva a crezut că semifinala cu Baia Mare va fi una uşoară, atunci s-a înşelat. Trebuie să uităm rapid acest meci”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Viktor Sidelnikov): Hildebrand - Miklashevich, Began (cpt.), Spînu, David, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai evoluat: Macovei, Minchev, D. Pavel, Lescov şi Marquinho - libero); Explorări (antrenor Marius Botea): Răileanu - Veber, Neamţ, Socaciu, Didorciuc, Ţuţea şi Tofan - libero (au mai evoluat: Teuşan (cpt.), Kecskemeti, Negrean şi Cuciureanu). Au arbitrat: Corneliu Malaxia şi Silvian Lungu (ambii din Bucureşti).

În cealaltă semifinală din DA1 la volei masculin, Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, primul joc disputat pe teren propriu, scor 3:2 (22:25, 25:22, 22:25, 27:25, 15:10), împotriva lui Remat Zalău. Al doilea meci este programat sâmbătă, tot la Bucureşti, de la ora 17.00.