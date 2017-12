Externe - Telegrafic

EAU. Profesoară de origine română, ucisă Ibolya Ryan, o profesoară americană, născută în România, a fost înjunghiată mortal, luni, în toaleta unui mall din Abu Dhabi. Atacatorul, îmbrăcat în haine tradiționale, purtate de femeile din țările din zona Golfului Persic, de culoare neagră, a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în mall. Autoritățile au mers pe ipoteza că autorul este un bărbat deghizat, dar au anunțat totuși că o femeie a fost arestată, ieri. Martorii au declarat că atacatorul avea corpul acoperit total de haine negre, mănuși negre și avea fața acoperită. Poliția a menționat că victima a fost înjunghiată mortal cu un obiect ascuțit, încă neidentificat, în urma unei dispute în toaleta pentru femei. Într-una din înregistrări pot fi văzute imagini cu urme de sânge ale degetelor pe una dintre cabinele din toaleta pentru femei. Victima crimei a fost identificată ca fiind Ibolya Ryan, o femeie de origine maghiară, mama a doi gemeni de 11 ani. Potrivit unui website pentru recrutarea forței de muncă, Ibolya Ryan, s-a născut și a crescut în România. A predat în patru țări, printre care și SUA, în ultimii 15 ani. Ambasada SUA la Abu Dhabi a postat pe site-ul său în luna octombrie o declarație în care se afirma că pe un site jihadist se făcea apel la atacarea profesorilor americani din regiunea Golfului, dar nu conținea nicio dovadă credibilă despre astfel de acțiuni. Ipoteza teroristă se menține pentru că o nouă înregistrare video dată publicității, gruparea Al-Qaida în Peninsula Arabia (AQPA) ameninţă cu executarea unui ostatic american. Bărbatul care apare în această înregistrare video, datată în decembrie 2014, este un fotoreporter răpit în capitala yemenită în septembrie 2013. Luke Somers, de 33 de ani, afirmă că a fost răpit în urmă cu peste un an la Sanaa. Cere ajutor şi afirmă că viaţa îi este ameninţată. În înregistrarea video, Naser ben Ali al-Ansi din cadrul AQPA ameninţă că va executa ostaticul după trei zile de la postare, dacă SUA nu dau curs cerinţelor grupării. Teroristul nu precizează care sunt aceste revendicări, dar afirmă că „SUA le cunoaşte”. RUSIA. Avion de luptă la pământ Un avion de luptă MiG-29 s-a prăbuşit în regiunea Moscovei, dar ambii piloţi au reuşit să se catapulteze, a anunţat departamentul regional din cadrul Ministerului rus de Interne. Nu au fost înregistrate victime la sol. Avionul s-a prăbuşit pe un câmp, au adăugat oficialii ruşi. CECENIA. Polițiști omorâți Mai mulţi poliţişti au fost ucişi, ieri, în confruntări cu rebeli care au atacat un post al poliţiei rutiere şi care au luat cu asalt, după aceea, un imobil care găzduieşte instituţii ale presei locale, la Groznîi, capitala Ceceniei, în Caucazul rus. Potrivit agenţiei publice de presă RIA Novosti, care citează o sursă din cadrul poliţiei locale, cinci poliţişti au fost ucişi, iar alți zece răniţi. Un grup de rebeli a atacat un post al poliţiei rutiere, după care a luat cu asalt „Casa Presei” din Groznîi. Rebelii se aflau în imobil, blocaţi de poliţie şi forţele de securitate. Ministerul de Interne nu a făcut declaraţii. ITALIA. Fraudă la centrele de imigranți O nouă reţea a Mafiei italiene, Mafia Capitale, a fost descoperită la Roma fiind suspectată că a extorcat milioane de euro din programe destinate ajutorării imigranţilor şi romilor. 37 de persoane au fost arestate pentru implicare în această grupare criminală ce viza imigranţi şi rromi. Frauda a atins cele mai înalte eşaloane ale Executivului local. Fostul primar la Romei Gianni Alemanno, de centru-dreapta, se află printre cele 100 de persoane aflate sub investigaţie. Gianni Alemanno, care a fost primarul capitalei Italiei până în iunie anul trecut, este suspectat că ar fi fost mituit cu suma de 40.000 de euro de gruparea mafiotă condusă de Massimo Carminati, fost membru al grupării teroriste de extremă-dreapta NAR. Gianni Alemanno neagă orice ilegalitate, însă magistraţii au confiscat până în prezent active în valoare de circa 200 de milioane de euro obţinute prin escrocheria ce viza centre de primire pentru imigranţi şi romi. Surse de venituri ilegale „tradiţionale” ale grupărilor criminale, cum ar fi drogurile, managementul gunoaielor, reciclarea şi parcurile de mentenanţă, nu erau considerate profitabile de capii grupării. Condiţiile de cazare a solicitanţilor de azil în Italia s-au înrăutăţi în mod constant în ultimii ani, denunţa încă de anul trecut Comisia specială pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului din cadrul Senatului. Condiţiile sunt atât de rele, încât tribunale administrative din Germania au suspendat transferuri în Italia, din cauza riscului de a ajunge fără locuinţe şi unui nivel de trai sub standardele minime de subzistenţă, se arată într-un raport întocmit de către comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului. Italia nu are o legislaţie structurală cu privire la condiţiile de primire şi niciun sistem uniform de găzduire a imigranţilor. Circa 28.000 de cereri de azil au fost depuse în această ţară anul trecut. Acest adevărat val de dezvăluiri cu privire la Mafia italiană apare în contextul în care, potrivit raportului Transparency International, Italia se clasează printre cele mai corupte state din UE, alături de Grecia, România şi Bulgaria. GERMANIA. Anchetă internă la Airbus Airbus Defence and Space a lansat o anchetă internă în urma unor suspiciuni de corupţie vizând contracte încheiate cu Arabia Saudită şi România. „Airbus doreşte să coopereze deplin cu autorităţile”, este poziția oficială a companiei. Cel puțin zece persoane sunt vizate de anchetă. Compania nu confirmat însă valoarea contractelor incriminate, evaluată la trei miliarde de euro de presa germană. Divizia pentru Apărare a Airbus Group, care se numea pe atunci EADS, a obţinut în 2009 un contract de două miliarde de euro cu Arabia Saudită pentru a-i furniza grilaje de protecţie şi tehnică de supraveghere ultramodernă pentru cei aproximativ 9.000 de kilometri de frontieră. Anchetatorii au percheziţionat sedii Airbus Defence and Space la Ottobrunn şi Unterschleissheim, în apropiere de Munchen, dar şi la Ingolstadt, Ulm şi Friedrichshafen, în sudul Germaniei. COLUMBIA. Reluarea negocierilor de pace Guvernul columbian și gherila FARC au ajuns la un acord privind reluarea negocierilor de pace din 10 decembrie, au anunțat la Havana reprezentanți ai Cubei și Norvegiei, țări garante ale procesului de pace din Columbia. Părțile au considerat că recenta criză declanșată de răpirea unui general de către rebeli a fost depășită și au căzut de acord asupra unei noi sesiuni de dialog între 10 și 17 decembrie, a subliniat în fața reprezentanților presei delegatul cubanez Jose Luis Ponce, la finalul unei reuniuni, desfășurată la Havana și care a durat două zile, între reprezentanții Guvernului de la Bogota și rebeli. Demarate în noiembrie 2012 în capitala Cubei, negocierile de pace cu gherila marxistă vizează rezolvarea celui mai vechi conflict din America Latină care, în jumătate de secol, s-a soldat cu 5,3 milioane de refugiați și 220.000 de morți, potrivit datelor oficiale. Negocierile au permis încheierea până în prezent a unor acorduri parțiale asupra dezvoltării rurale, luptei împotriva traficului de droguri și a participării gherilei la viața politică după un acord general. Odată rezolvată problema despăgubirilor acordate victimelor, discutată în momentul suspendării, rămân de abordat încetarea efectivă a conflictului și modalitățile de ratificare a unui eventual acord de pace global. IRAN. Hackerii iranieni, tot mai eficienți Hackerii iranieni sunt din ce în ce mai eficienţi, reuşind să obţină date extrem de sensibile în urma atacurilor cibernetice care au vizat site-uri guvernamentale şi ale unor companii din SUA, China şi Franţa, anunţă firma de securitate informatică Cylance. „Pe măsură ce capacităţile Iranului în materie de atacuri cibernetice se transformă, probabilitatea unui atac care să aibă impact în lumea reală, la nivel naţional sau mondial, creşte foarte rapid”, avertizează Cylance. Operaţiunea Cleaver, efectuată de doi ani de hackeri staţionaţi la Teheran, le-a permis efectuarea unei "importante campanii de infiltrare şi de supraveghere a Israelului, Arabiei Saudite, Germaniei şi Indiei. Atacurile cibernetice au vizat reţele guvernamentale dar şi companii din sectorul militar sau petrolier, precum şi infrastructuri strategice. SUA. Anchetă federală asupra unui incident cu conotații rasiste Secretarul american al Justiţiei, Eric Holder, a anunţat deschiderea unei anchete federale asupra unei eventuale încălcări a drepturilor civile, după ce un mare juriu a decis să nu pună sub acuzare un poliţist responsabil de decesul unui bărbat de culoare la New York. Decizia a fost luată concomitent ce mii de manifestanţi s-au adunat miercuri seară în mai multe cartiere din New York, iar 30 de persoane au fost arestate. Această decizie intervine după zece zile de la o decizie similară luată la Ferguson, în statul Missouri, care a provocat revolte urbane, iar forţe importante de poliţie au fost mobilizate la New York pentru a evita orice incident. Eric Garner, de 43 de ani, era acuzat de vânzare ilegală de ţigarete. Potrivit unei înregistrări video, a fost imobilizat la pământ de mai mulţi poliţişti şi s-a plâns în repetate rânduri că nu poate respira. Moartea sa pe 17 iulie a fost considerată omor de către medicul legist. Bărbatul era căsătorit și tată a șase copii. În urma acestui incident, 60 de poliţişti din New York vor fi echipaţi în următoarele zile cu minicamere de luat vederi, în cadrul unui program-pilot ce va dura trei luni. Minicamerele vor fi ataşate pe vestele poliţiştilor, urmând să filmeze activităţile acestora. Proiectul vizează îmbunătăţirea încrederii între poliţie şi comunităţi, după cum au explică autorităţile din New York. „Este o modalitate de a conferi transparenţă şi responsabilitate”, a declarat primarul din New York, Bill de Blasio. Poliţia din New York are 35.000 de agenţi. SUEDIA. Sprijin popular pentru alegerile anticipate Marea majoritate a alegătorilor din Suedia s-a declarat mulțumită de dizolvarea Parlamentului și de organizarea de alegeri legislative anticipate. Premierul social-democrat Stefan Lofven a anunțat organizarea alegerilor legislative la 22 martie pentru a depăși criza provocată de adoptarea de către parlament a bugetului opoziției de centru-dreapta. Chestionați pe Internet de institutul Demoskop, 69% dintre persoane s-au declarat de acord cu această decizie, în timp ce 29% s-au declarat împotrivă. În schimb, opiniile alegătorilor au fost mult mai împărțite în ceea ce privește persoanele responsabile pentru această criză politică. Potrivit sondajului, 48% dintre persoanele chestionate au afirmat că responsabil pentru această situație este premierul Stefan Lofven, în timp ce 47% l-au desemnat pe președintele Democraților Suedezi, de extremă dreapta, Jimmie Akesson. Între 30 și 38% dintre alegători i-au numit pe liderii celor patru partide de centru-dreapta. Suedia este afectată de o criză politică fără precedent cu un Parlament divizat în trei blocuri incapabile să se pună de acord. Stânga nu a putut guverna după ce a câștigat o majoritate relativă în alegerile parlamentare din septembrie, iar formațiunile de centru-dreapta au fost sancționate în aceeași scrutin după opt ani la putere, în timp ce extrema dreaptă este în plină ascensiune în preferințele electoratului suedez.