Făgădău, primar interimar al Constanței

08:59:25 / 09 Iunie 2015

"Schimbarile sa nu fie bruste"?

"Orasul are nevoie de continuitate"? Care continuitate? A declinului accelerat al acestui oras? A tarifelor foarte mari la utilitati? A distrugerii spatiului verde si inlocuirea acestuia cu betoane? A migratiei fortei de munca spre alte orase? De fapt ne spuneti ca nu vreti sa deranjati pe nimeni din sleahta de imbuibati in acest an de interimat ... total gresit ... de fapt, prin aceasta declaratie confirmati ca ati fost parte in echipa penala care a distrus orasul asta ... Nu domnule Fagadau, nu vrem continuitate, vrem schimbari bruste in viata orasului!