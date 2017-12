Falsificatori de carduri trimişi în judecată

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a doi tineri constănţeni, care au falsificat şi folosit 17 carduri bancare. Alexandru Rotariu, de 23 de ani şi Cătălin Dragomir, de 27 de ani au fost reţinuţi de lucrătorii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, în urmă cu doi ani, la capătul unor complexe acţiuni de filaj. În aceeaşi „afacere” a fost implicat şi un al treilea individ, Cristian Iulian Gheorghiu, de 21 de ani, din Constanţa, însă oamenii legii au dispus scoaterea lui de sub urmărirea penală. Potrivit rechizitoriului, în urma unei percheziţii efectuate pe 24 august 2005, lucrătorii BCCO Constanţa au găsit în portbagajul maşinii lui Alexandru Rotariu şapte cărţi de credit, dintre care cinci falsificate. Oamenii legii au stabilit că Rotariu a folosit unul dintre cardurile contrafăcute la benzinăria „Rompetrol” din Năvodari şi în localul „Motor Cazino” din staţiunea Mamaia, achitînd la începutul lunii august 2005 două note de plată în valoare totală de 2.650 de lei. Cardul folosit de Rotariu pentru efectuarea celor două tranzacţii fusese emis pe numele său de către Banca „Ion Ţiriac”, dar pe banda magnetică avea înscrise date obţinute în mod fraudulos de la o persoană care a căzut în capcana întinsă de grupul de falsificatori. Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii iulie 2005, Rotariu a mai folosit alte trei cărţi de credit pentru a încerca să extragă din mai multe bancomate „Raiffeisen Bank” suma de 1.600 de lei, însă loviturile nu i-au reuşit. Pe parcursul audierilor, Alexandru Rotariu le-a spus anchetatorilor că toate cardurile au fost falsificate de către Cătălin Dragomir, de 27 de ani, din Constanţa. Pe 30 august 2005, oamenii legii au descins la domiciliul acestuia, unde au descoperit 15 cărţi de credit contrafăcute, bani obţinuţi din operaţiuni financiare ilicite şi un aparat MSR 206, în valoare de 6.500 de lei, pe care tînărul îl folosise pentru a rescrie benzile magnetice ale cărţilor de credit falsificate. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că din schema operaţiunii a mai făcut parte un al treilea individ, Cristian Iulian Gheorghiu, de 21 de ani, din Constanţa, care a avut rolul de a obţine informaţiile folosite pentru rescrierea benzilor magnetice. Gheorghiu a reuşit să obţină în mod fraudulos, prin trimiterea unor mesaje tip „spam”, date despre cărţile de credit ale unor cetăţeni americani. După ce făcea rost de informaţii, Gheorghiu îi transmitea datele lui Cătălin Dragomir, iar acesta le transcria pe benzile magnetice ale cărţilor de credit. Faţă de Cristian Iulian Gheorghiu, procurorii DIICOT Constanţa au dispus scoaterea de sub urmărirea penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, întrucît tînărul a fost cooperant şi sincer pe durata cercetărilor. Pe parcursul întregii anchete, în ciuda probelor strînse împotriva lui, Alexandru Rotariu a negat implicarea sa în afacere. Cercetat în libertate, Rotariu a fost prins în flagrant, un an mai tîrziu, după ce a scos suma de 4.500 de lei din mai multe ATM-uri, folosindu-se de opt carduri falsificate. În acest caz, el a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv şi condamnat la un an de închisoare cu suspendare.