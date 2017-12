Fantomele din economie nu dau pace Gărzii Financiare

AMENZI DE 12,4 MILIOANE LEI 2012 a fost un an solicitant pentru cei 31 de comisari ai Gărzii Financiare (GF) Constanţa. Ca urmare a activităţii din teren, Garda a întocmit 76 de sesizări penale, pentru un prejudiciu total de peste 195,4 milioane lei, şi a dispus 33 de măsuri asiguratorii, în vederea executării silite, în sumă de 73,7 milioane lei. Potrivit datelor prezentate ieri de comisarul-şef, Ciprian Mihail Fronea, controalele Gărzii au mai dus la suspendarea a 383 de puncte de lucru ale firmelor care nu aveau sau nu foloseau aparatele de marcat electronice fiscale. În aceste cazuri, amenzile acordate au variat între 8.000 şi 10.000 lei. Tot în 2012, GF Constanţa a întocmit nici mai mult nici mai puţin de 934 de procese verbale socităţilor care încălcau OUG 28/1999 privind folosirea caselor de marcat şi a confiscat (aproape) toate veniturile nedeclarate de patronii evazionişti. „Am aplicat amenzi de circa 12,4 milioane lei şi am încasat deja circa 7,1 milioane lei. De asemenea, am confiscat bunuri şi mărfuri de peste 727.700 lei”, a spus Fronea. În plus, comisarii au colaborat şi cu Jandarmeria şi Vama, efectuând mai multe controale în punctele de trecere a frontierei Negru Vodă şi Vama Veche; asta în ciuda restructurării care a trimis acasă 22 de angajaţi. În prezent, GF Constanţa are 38 de angajaţi, dintre care 31 de comisari.

EVAZIONIŞTI SPECIALIZAŢI Potrivit comisarului-şef, dintre cele 30.000 de firme active pe raza judeţului Constanţa, anual sunt verificate în jur de 10.000, în funcţie de analizele de risc al Gărzii, de sesizările şi petiţiile primite, de cifra de afaceri, domeniul de activitate şi statusul administratorilor. Firmele-fantomă, care nu înregistrează tranzacţiile în evidenţa contabilă, au continuat să fie o problemă economică majoră. Dintre ele, campionii evaziunii au fost două societăţi controlate de un afacerist din Covasna, Szabo Prod Recycling şi Ecopanonia, specializate în mutarea pe şest a produselor energetice. Prejudiciul total produs de cele două firme s-a ridicat la 80 milioane lei. La începutul lui 2013, un nou caz interesant a intrat însă în atenţia comisarilor Gărzii Financiare. Este vorba despre un „manager” care are 90 de firme, în toată ţara, „de la Arad şi până la Constanţa”. „O firmă din Constanţa a fost vândută recent către individul în cauză. E clar că vorbim despre firme-fantomă. Cu asta se ocupă el, le cumpără, le vinde... cazul este în cercetare; oricum, faţă de alţi ani, evazioniştii s-au specializat”, a declarat, pentru Telegraf, Ciprian Mihail Fronea.

UN SEDIU CÂT PENTRU ZECE GĂRZI Întâlnirea de ieri cu şeful Gărzii Financiare a avut loc în noul sediu al instituţiei, de pe strada Bucureşti, o fostă sală de sport neterminată, modernizată cu o investiţie de circa 10 milioane lei. Sediul este… uriaş, mai pe româneşte, şi diametral opus faţă de fosta locaţie a Gărzii (cele câteva camere înghesuite de pe bulevardul Ferdinand). Comisarii recunosc, zâmbind, că le va lua ceva timp să se obişnuiască cu atâta spaţiu. Totuşi, viitorul apropiat este incert, întrucât Guvernul ar putea alege, conform planului expus de ministrul Finanţelor, să comaseze Garda, controlulul vamal şi serviciile anti-fraudă din cadrul Fiscului. Astfel, sediul s-ar putea popula cât de curând.