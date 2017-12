Fără modificări la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2015

Evaluarea Naţională (EN) şi Bac-ul din 2015 nu vor suferi modificări faţă de 2014, iar sesiunea specială pentru candidaţii nepromovaţi în ultimii ani va fi organizată numai dacă va fi necesar şi după o analiză riguroasă, a declarat ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. ”Nu sunt schimbări privind Bac-ul, nu sunt schimbări legate de EN. La admiterea în liceu, menţinem procentele de 75% ponderea mediei de la EN şi 25% media din gimnaziu, la calcularea mediei de admitere. Am făcut această corecţie anul trecut, nu cred că se pune problema ca acum să se mai facă vreo schimbare. Bacalaureatul îşi păstrează structura, pot fi mici schimbări în metodologia de organizare, dar care nu vizează elevii, ci care vizează mici calibrări din lecţiile învăţate din 2013”, a explicat Pricopie. Referitor la liceele la care s-a intrat cu medii sub 5, ministrul a spus că își dorește ca acest lucru să nu se mai întâmple, însă a spus că momentan nu există alternativă pentru cei care nu obțin note peste 5. ”Dacă mâine am introduce criteriu de admitere la liceu minimum nota 5, numărul copiilor care ar părăsi şcoala ar fi mult mai mare decât astăzi pentru simplu fapt că nu avem alternativa şcolii profesionale peste tot în ţară”, a precizat Pricopie. Potrivit ministrului, probabil începând din 2015 ar trebui să nu se mai intre la liceu cu medie sub 5. Legat de cea de-a treia sesiune de Bacalaureat, care a generat opinii pro şi contra, Remus Pricopie a ţinut să precizeze că va fi organizată, aşa cum prevede şi legea, ”numai în situaţii speciale”. El a adus în discuție și meditațiile gratuite pe care Legea Educației le prevede pentru cei care nu au luat Bacalaureatul, explicând că numărul participanților ar putea da semnale referitoare la necesitatea organizării unei sesiuni speciale de Bacalaureat.